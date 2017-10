Tysk journalist for retten i Tyrkia

Tolu (32) jobber som journalist og oversetter for det venstreorienterte nyhetsbyrået ETHA. Hun har sittet fengslet i over fem måneder etter at hun ble pågrepet i sin egen leilighet i Istanbul 30. april.

Anklagene går ut på at hun har drevet terrorpropaganda, og at hun er medlem av det marxist-leninistiske partiet MLKP, som er stemplet som en terrororganisasjon i Tyrkia.

Hvis hun blir kjent skyldig, risikerer hun 15 års fengsel.

Tolu er en av flere tyske statsborgere som er blitt pågrepet etter at tyrkiske myndigheter innførte unntakstilstand i kjølvannet av kuppforsøket i fjor sommer. Pågripelsene har ført til en kraftig forverring i forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.

Tolu står tiltalt sammen med 17 andre, og rettssaken foregår i en domstol i Silivri utenfor Istanbul. Selv mener hun at saken er politisk motivert og at hun blir straffet for å ha jobbet som oversetter for ETHA.

Påtalemyndigheten hevder hun har vært til stede under demonstrasjoner arrangert av MLKP, samt under begravelser for MLKP-medlemmer.

Blant de andre tyskerne som sitter fengslet i påvente av rettssak, er korrespondenten til Die Welt, Deniz Yucel, samt Peter Steudtner, en aktivist som ble pågrepet sammen med ti andre aktivister under et seminar i regi av Amnesty International. Begge anklages for terrortilknytning.

170 journalister sitter nå fengslet i Tyrkia, ifølge pressefrihetsorganisasjonen P24.