Svensk kvinne flyktet fra IS-leir i Syria – Utenlandske IS-kvinner betaler opp mot en million for å rømme

Kvinnen som er i 30-årene, reiste til Syria i 2013. SVT skriver at kvinnen skal ha klart å flykte fra den beryktede leiren med hjelp fra menneskesmuglere. Kvinnens ektemann og barn oppgis å være døde.

Hun skal ha fått hjelp til å bli smuglet til Tyrkia, der tyrkiske myndigheter senere sendte kvinnene til Sverige med fly.

Kvinnen befinner seg nå i Göteborg-regionen, ifølge SVT. Hun er ikke pågrepet eller varetektsfengslet i Sverige, men hun etterforskes for krigsforbrytelser.

Fakta: Flyktningleirene i det nordøstlige Syria Mange år med krig i Irak og Syria har ført til opprettelse av mange flyktningleirer i Syria. Den største flyktningleiren i det nordøstlige Syria, som kontrolleres av kurderne, er Al-Hol. Denne leiren huser 68.000 personer. Al-Hol-leiren tok først imot flyktninger fra krigen i Irak. Deretter kom folk som flyktet fra krigen mellom IS og kurderne. Mange av de siste ankomne har vært kvinner som har vært tilsluttet IS og barna deres. En egen avdeling i leiren, det såkalte «annekset», er forbeholdt kvinnelige IS-medlemmer som ikke er fra Syria eller Irak, og barna deres.

Afshin Ismaeli

– Alt er business

Det skal den siste tiden har rømt mange IS-fanger fra Al-Hol, der på et tidspunkt var internert opp mot 70.000 personer, opplyser flere kilder til SVT.

Det operer flere smuglerligaer i området. Prisen for å få hjelp til å komme seg ut, ligger på mellom 100.000 og en million kroner.

– Alle vil ha betalt. Smugleren, kontaktene hans og soldatene. Vi er bare noen de tjener penger på. Alt er business, fortalte en svensk IS-kvinne i leiren til Aftenposten i oktober i fjor. Da skal menneskesmuglernes prislapp ha vært på 25.000 dollar, rundt 230.000 norske kroner.

– Du blir hentet inne i leiren. De kommer med bilen sin og plukker deg opp fra teltet ditt midt på natten, ganske enkelt. Ingen vet noe og ingen spør, forklarte den da 28 år gamle svenske kvinnen.

Ifølge Aftenpostens kilder klarte flere norske IS-krigere og deres familier å unnslippe interneringen og ta seg til Idlib i fjor, som er det stedet hvor det er enklest å komme seg videre til Tyrkia.

Finske IS-kvinner dukket opp i Finland

SVT rapporterte for et halvt år siden at en gruppe på 20–30 IS-kvinner ble smuglet ut av leiren, blant disse fire svenske kvinner og deres barn. Men hele gruppen skal ha blitt pågrepet av den syriske armeen og endte opp i et fengsel utenfor Damaskus.

Nylig skal tre finske IS-kvinner og deres barn ha kommet hjem til Finland etter å ha rømt fra Al-Hol.

De kurdiske selvstyremyndighetene oppgir selv at det de siste månedene er blitt smuglet ut IS-kvinner fra Nederland, Frankrike, Sveits og Sverige.