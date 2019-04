Forskere har lenge hevdet at et høyt alkoholkonsum er usunt, og at det øker risikoen for hjerneslag. Men en ny studie viser at selv et lavt til moderat alkoholinntak øker blodtrykket, og dermed sjansene for å få hjerneslag. Undersøkelsen er publisert i velrenommerte The Lancet.

Ifølge BBC motsier dermed den nye undersøkelsen tidligere anbefalinger om at en eller to enheter alkohol daglig kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer.

Funnene skal være de mest konkrete bevis hittil for den direkte effekten alkohol har på kroppen. Funnene underbygger dermed studier som hevder at det ikke finnes et gitt mengde alkohol du kan drikke uten at det er helseskadelig.

Forskerne fra Universitetet i Oxford, Peking Universitetet og Chinese Academy of Medical Sciences fulgte en halv million kinesere i ti år. Da fant de ut følgende:

En til to alkoholenheter hver dag økte sjansen for å få slag med 10–15 prosent.

Fire alkoholenheter hver dag økte sjansen for slag med 35 prosent.

Med en alkoholenhet menes et glass vin, en flaske øl eller en måleenhet med sprit.

Større kunnskap

Ifølge dr. Ilona Millwood ved Universitetet i Oxford som har gjennomført studien, var det ekstra gunstig for forskerne å gjennomføre studien i Kina. Mange kinesere er nemlig bærere av gener som gjør at de ikke tåler alkohol. Derfor er det mange både menn og kvinner, som ikke drikker i det hele tatt, eller som drikker svært lite.

– Studien viser at en akoholhenhet per dag ikke har noen positiv effekt på hjerte- og karsykdommer, og at risikoen for å få slag øker selv ved moderat og lavt alkoholinntak, sier dr. Stephen Burgess ved Universitetet i Cambridge.

– Dette har økt kunnskapen om hvilken rolle alkohol spiller i henhold til utviklingen av visse sykdommer, men siste ord er ikke sagt, uttaler professor Kevin McConway ved The Open University.

Professor David Spiegelhalter ved Universitetet i Cambridge sier han alltid har vært «nokså overbevist» om at et moderat alkoholkonsum virket beskyttende for hjerte- og karsykdommer.

– Men nå er jeg i tvil, medgir Spiegelhalter.