I den sørlige indiske delstaten Andhra Pradesh ble to personer drept og flere skadd da politiske motstandere begynte å slåss utenfor et valglokale.

Ifølge Firstport news ble den lokale lederen Sidda Bhaskara Reddy fra det styrende partiet Telugu Desam drept, mens den andre, Pulla Reddy, oppgis å være en medarbeider i opposisjonspartiet i YSR Congress.

Det voldelige sammenstøtet er så langt ett av mange meldte i løpet av den første valgdagen.

900 millioner indiske velgere kan avlegge sine stemmer under den 40 dager lange valgavviklingen. Valget blir arrangert i etapper over hele landet og vil vare fram til 19. mai.

Motstand i nord

Frykten for en blodig valgavvikling har vært stor etter flere angrep de siste dagene, spesielt i den urolige delstaten Jammu og Kashmir nord i landet.

Så langt er det ikke meldt om sammenstøt i området, men motstanden mot den sittende statsministeren Narendra Modi er stor.

– Jeg ville egentlig ikke stemme, men i Kashmir lever vi med en overhengende trussel fra politikere som Modi, sier Adbul Qayoom.

Han avga sin stemme i Baramulla – et område hvor mange sier de stemmer for å fjerne Modi og hans hindunasjonalistiske parti BJP fra makten.

For og imot Modi

Ifølge BBC ansees valget som en folkeavstemning for og imot Modi. Han anklages blant annet for å nøre opp under motsetningene mellom landets hinduistiske flertall og den muslimske minoriteten som utgjør rundt 200 millioner mennesker.

23. mai blir det klart om Narendra Modi fra partiet BJP kommer til å beholde makten i ytterligere fem år.

Modi utfordres av opposisjonsleder Rahul Gandhi fra Kongresspartiet, som onsdag ga formelt beskjed om at han stiller som kandidat til nasjonalforsamlingen.

Kongresspartiet har styrt India det meste av tiden siden landet fikk sin selvstendighet fra Storbritannia i 1947. Rahul Gandhis lederverv ble trukket i tvil etter partiets valgnederlag i 2014 hvor de opplevde en nedgang på nesten 80 prosent fra forrige valg.

I forkant av valget har antall falske nyheter og hatefulle ytringer på sosiale medier økt kraftig. Valgkomiteen har bedt mediegiganter som Facebook og Twitter stanse spredningen av falsk informasjon.