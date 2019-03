Demonstranter omringet kongeparets bil i Chile

Kong Harald og dronning Sonja ankom søndag byen Puerto Williams sør i Chile, som er et av stoppestedene på kongeparets seks dager lange statsbesøk i landet.

På vei fra flyplassen ble kongeparets kortesje møtt av sinte demonstranter, som ifølge NRK og Dagbladet hamret løs på kongeparets bil.

Demonstranter omringet bilen, slo med flagg og ropte slagord mot den norske oppdrettsnæringen.

Det skal ikke ha vært fare for kongeparet, som er fulgt av mange sikkerhetsfolk, men demonstrantene har likevel kommet tett innpå de rojale gjestene, skriver NRK.

Flere protester

Også tidligere på reisen har kongeparet blitt møtt med protester. Det oppsto kaos da demonstranter blokkerte for kongeparet på et torg i byen Punta Arenas lørdag.

Da situasjonen ble stadig mer presset, valgte kongeparet å stoppe opp for å snakke med dem, skriver NTB.

– Vi synes det er riktig at de skal blir hørt. Og at vi viser at vi gjerne vil lytte, sa dronning Sonja til nyhetsbyrået.

Protestene retter seg mot norske lakseoppdrettsselskaper, som er til stede i landet.

Kongeparet reiser hjem mandag.

Heiko Junge / NTB scanpix

Norskeid selskap har «omfattende drift»

Det norskeide selskapet Mowi (tidligere Marine Harvest) driver omfattende fiskeoppdrett i Chile.

Kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland sier til Aftenposten at han ikke er kjent med at demonstrantene protesterer spesifikt mot deres drift i området.

En av organisasjonene som demonstrerer mot kongeparet under besøket, er Greenpeace, ifølge Dagbladet.

Aftenposten har vært i kontakt med den norske grenen av miljøorganisasjonen. Kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordø sier at «de kjenner til situasjonen», men må sjekke nærmere for mer informasjon.