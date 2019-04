Cohen ber kongressen om hjelp for å unngå fengsel

I brevet som Cohens advokater sendte til lovmakerne torsdag, heter det at Cohen fortsatt går gjennom dokumenter i sine personlige filer som kan være av interesse for demokratene i Representantenes hus' etterforskning av Trump. Der nevnes e-poster, lydopptak, bilder og andre dokumenter på en harddisk.

I brevet skriver advokatene Lanny Davis, Michael Monico og Carly Chocron at Cohen går gjennom dokumentene selv, uten hjelp, og at han ikke vil ha tid til å bli ferdig om han må i fengsel 6. mai.

Advokatene ber om at kongressmedlemmene skriver brev hvor de forteller at Cohen har samarbeidet, og at «den store troen på ny informasjon, nye dokumenter, opptak og annet bevis han kan gi, krever betydelig tid med ham og tilgjengelighet til ham av kongresskomiteene og deres stab for å fullføre sine undersøkelser og oppfylle deres tilsynssvar».

Et slik brev vil være nytting for Cohen som kan bruke det for å be om fengselsutsettelse.

Vil gjenåpne saken

Brevet var sendt til Adam Schiff, Jerry Nadler, Maxine Waters og Elijah Cummings.

Det fremkommer også i brevet at de håper å gjenåpne saken og vil kjempe for en mildere straff.

Cohen ble i fjor dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Advokaten har tilstått å ha utbetalt «hysjpenger» til en pornostjerne og en tidligere Playboy-modell som begge hevder å ha hatt sex med Trump i 2006.

Cohen har sagt at det var Trump som ga ham ordre om å betale pengene. Trump har avvist det.