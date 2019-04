«Et knefall for Kina». «En gest til et land som kontinuerlig bryter menneskerettighetene». Danskene reagerer sterkt på den kinesiske bjørnegaven som landet på Kastrup torsdag ettermiddag.

Pandaer er ansett som et symbol på vennskap fra kinesernes side. Men danskene tror ikke de to ettertraktede og utrydningstruede bjørnene kommer uten en pris.

Fakta: Panda-diplomati Det mest kjente eksempelet på panda-diplomati er da Kinas daværende leder, Mao Zedong, ga to pandaer til USAs daværende president Richard Nixon. De ble gitt til USA i kjølvannet av Nixons besøk i Kina samme år. Et besøk som markerte en avslutning på 25 år uten diplomatiske forbindelser mellom de to landene. I forkant av G20 toppmøtet i Berlin i 2017 ankom Meng Meng og Jiao Qing, Berlin Zoo. Formålet skal ha vært at pandagaven skulle vise spesielt USA, hvor godt forholdet mellom Kina og Tyskland var. Inntil midten av 2015 var det kun 42 pandaer fordelt på 12 forskjellige land i verden. I 2017 var det 70 pandaer i 20 forskjellige land. KILDE: DR Radio, Financial Times

Får velkomstmusikk til 1 millioner kroner

– Pandalånet er en sementering av at Danmark ikke lenger kan rette kritikk mot Kina, sier Søren Espersen til Politiken. Han er utenrikspolitisk talsperson for Dansk Folkeparti.

Han omtaler gaven som et knefall og mener det reflekterer en belønning for at danskene har gjort noe som er riktig overfor Kina.

Pandaene Xing Er og Mao Sun skal være på utlån til Danmark i 15 år til en årlig leiepris på over seks millioner kroner.

I tillegg får de to pandaene velkomstmusikk til en pris av én millioner danske kroner. Bestillingsverket er komponert av kinesiske Zhang Suhai og skal fremføres på bambusfløyte, skriver Politiken.

Pandaene og velkomstmusikken faller ikke i god jord hos formann for Støttekomiteen for Tibet.

– Verket er en gest til et land som kontinuerlig bryter menneskerettighetene, sier Anders Højmark Andersen til Politiken.

Statsministeren får ros for avtalen

Da Danmark endelig fikk i land leieavtalen om pandaer, måtte de få på plass et anlegg for dem. København Zoos budsjett strakk ikke til, så Lars Løkke Rasmussen skal ha kontaktet danske bedrifter for å samle inn de 160 millioner danske kronene pandaparken kostet.

Rasmussen ville, ifølge Radio 24/7 som avslørte saken, ikke stille til intervju om pandapengene, men han roste alle bidragsytere da han tok første spadetak i pandaparken.

Den danske statsministeren får skryt for håndteringen av dansk ekspert.

Per Nikolaj Bukh, professor i ledelse og økonomistyring ved Aalborg Universitet, sa til radiokanalen at Rasmussens løsning fremsto som smidig og elegant. Spesielt med tanke på at han ivaretar handelsavtaler med Kina som gagner de danske bedriftene.

En gave krever noe tilbake

Det er ikke uvanlig at land gir hverandre dyr i gave. Dyrene skal representere giverlandet og symbolisere vennskap. Kinas pandaer er utrydningstruede og dermed eksklusive, samtidig representerer de noe mykt og uskyldig.

– Det er dyrisk mye dyr i diplomatiet, sier Iver B. Neumann. Han har dobbelt doktorgrad i henholdsvis statsvitenskap og sosialantropologi. I sistnevnte skrev han om diplomater.

Pandaene fra Kina til Danmark er imidlertid ikke en gave, men en leiekontrakt.

– Det er en goodwill-sak og en god investering for København Zoo. Det er en hyggelig gest fra Kina og samtidig en anledning for dem å vise frem hva de har, forklarer Neumann.

– Er Danmark viktig for Kina?

– Kina er på fremmarsj over hele kloden som verdens nest største stormakt. De puster USA i nakken på flere felter, og det er viktig for dem å følge med på alle stater uansett hvor store de er, sier han.

Debatten i Danmark til tross, Neumann mener det ville vært et dårlig alternativ for danskene å ikke ta imot pandaene.

– Det hadde sett ganske teit ut. Jeg ser ikke noen grunn til å kritisere den danske regjeringen for å ta imot. Alle har en relasjon til Kina, hvorfor ikke ha en god relasjon, spør han.

Neumann tror det sjenerøse pandalånet gjør at kineserne nå forventer en langt høyere terskel fra Danmark for å kritisere Kina.