Harris og Biden møttes for første gang siden kunngjøringen

NEW YORK (Aftenposten): Duoen talte til nasjonen fra en skole i Joe Bidens hjemstat Delaware.

Den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden og hans nyutnevnte visepresidentkandidat Kamala Harris var onsdag sammen på scenen for første gang etter utnevnelsen. Carolyn Kaster / AP

12. aug. 2020 22:28 Sist oppdatert i går 23:54

Tirsdag kveld norsk tid kunngjorde Joe Biden (77) at han velger Kamala Harris (55) som sin makker i høstens valg.

Hun kan dermed bli historisk. USA har aldri hatt en kvinnelig visepresident. Landet har heller aldri hatt en visepresident med minoritetsbakgrunn.

Onsdag kveld holdt Biden og Harris sitt første arrangement sammen som partiets president- og visepresidentkandidat. Det fant sted på Alexis Dupont High School like ved Bidens bolig i delstaten Delaware.

– Dette er et skjebnevalg. Valget vi gjør i november kommer til å være avgjørende for nasjonen i lang tid fremover, sa Biden

Biden og Harris brukte munnbind da de gikk inn og ut på scenen. På grunn av koronaviruset talte de for en liten, halvtom gymsal. Carolyn Kaster / AP

– Viker aldri unna

Han takket alle kvinnene som har vært med i den krevende prosessen med å velge en visepresidentkandidat. Så rettet han oppmerksomheten mot Harris.

– Hun har jobbet hardt og viker aldri unna utfordringer, sa Biden om makkeren.

Biden kritiserte også Donald Trump for måten han angriper Harris på.

– Alle visste hva som ville komme. Man kunne stilt klokken etter det. Er noen overrasket over at Trump har et problem med en sterk kvinne?

Biden- og Harris-støttespillere har samlet seg utenfor Alexis Dupont High School i Wilmington i Delaware. CARLOS BARRIA / X90035

– Amerika roper ut etter lederskap

Harris begynte talen sin med å takke alle kvinnene som har banet vei for henne.

– Jeg er klar til å begynne å jobbe, sa hun.

Harris pekte på at USA står midt i en økonomisk krise, en helsekrise og en bølge av protester mot rasisme og politivold.

– Amerika roper ut etter lederskap, og vi har en president som bryr seg mer om seg selv enn om folket som valgte ham. Men her er den gode nyheten: Om bare 83 dager har vi en mulighet til å velge en bedre fremtid, sa hun.

Harris ga Trump skylden for USAs skyhøye ledighet og svake økonomi.

– Han arvet den lengste økonomiske oppgangen i historien fra Barack Obama og Joe Biden. Og som alt annet han arvet, styrte han det rett i bakken.

Sammen på pengejakt

Onsdag kveld amerikansk tid skal duoen delta på et arrangement for å samle inn penger til valgkampen.

Bidens valgkamporganisasjon har langt mer penger på bok enn for noen måneder siden, men ligger fortsatt et stykke bak Trump-organisasjonen.

