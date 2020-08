Tsjekkia, Sveits og Polen kan bli «røde»

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler innreisekarantene for Tsjekkia og Sveits. Regjeringen tar en beslutning på fredag.

I juni feiret Prahas innbyggere på Karlsbroen etter at tsjekkiske myndigheter lettet på koronatiltakene. Nå har Tsjekkia 26,8 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere – godt over grensen for å regnes som et grønt land av Folkehelseinstituttet. Petr David Josek / AP

3. aug. 2020 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Slik situasjonen er nå, har Sveits og Tsjekkia så høye tall at vi vil tilråde at de blir «røde» land, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse mandag.

Annenhver uke vurderer FHI smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Både Sveits og Tsjekkia har passert grensen for 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Regjeringen tar en beslutning på om de skal lytte til FHIs anbefaling på fredag. Hvis Tsjekkia og Sveits blir «røde» må personer som kommer fra disse landene etter 00.00 natt til lørdag i karantene.

«Smittekartet» til FHI fra 1. august. På fredag kan Tsjekkia og Sveits bli røde. Folkehelseinstituttet

Fakta De norske kriteriene For at norske myndigheter skal oppheve karanteneplikt for inn- og utreise fra et EØS-land, må følgende krav være oppfylt: Færre enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Lavt antall innlagte på intensivavdeling siste dager (< 0,5/100 000).

Færre enn fem prosent positive koronatester.

Alle med mistenkt koronasmitte må oppfordres til å bli testet.

Det må finnes et etablert system for smittesporing rundt alle bekreftede tilfeller.

Det er tilgjengelig informasjonsmateriale for dem som reiser. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

Økt smitte i Polen

– Nye tall viser at Sveits ligger på 22,9 og Tsjekkia på 26,8 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover. Derfor varsler vi allerede nå at dersom ikke situasjonen endrer seg, vil FHI anbefale at Sveits og Tsjekkia blir «røde land» og dermed omfattet av innreisekarantene, forteller Vold i FHIs pressemelding.

Polen har også fått økt smitte de to siste ukene. Der er det 17,9 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

I uke 29 og 30 har det vært mer enn fem prosent av koronatestene tatt i Polen som har vært positive. Et av kriteriene for at landet som skal være grønt, er at det skal være mindre enn fem prosent positive tester.

FHI skriver at de vil vurdere innreisekarantene for Polen mot slutten av uken når testdata fra uke 31 blir tilgjengelig.

Slik ser smittesituasjonen ut i Tsjekkia, Sveits og Polen mandag 3. august:

