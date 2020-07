Tidligere SPD-leder Hans-Jochen Vogel (94) er død

Den tidligere formannen for det sosialdemokratiske tyske partiet SPD, Hans-Jochen Vogel, er død, 94 år gammel.

NTB-Ritzau-DPA

Nå nettopp

Det opplyser Vogels familie. Han døde etter lang tids sykdom.

Vogel var SPDs leder midt i en historisk periode for Tyskland, under gjenforeningen i 1990. Som politiker huskes han som en diplomatisk megler mellom partiets fløyer, og han var også kjent for å søke samarbeid med de andre partiene.

Han huskes også for sitt arbeid for miljø, likestilling og integrering.

Vogel var født i universitetsbyen Göttingen. Som ungdom var han aktiv nazist og medlem av Hitlerjugend. Under andre verdenskrig var han befal i Wehrmacht, ble såret to ganger og til slutt tatt til fange av amerikanerne.

Han sa senere at han på det tidspunktet ikke tenkte på at man faktisk kunne, eller faktisk burde, gjøre motstand mot sin egen stat.

I 1950 tok han doktorgraden i juss, i 1960 ble han borgermester i München, i perioden 1974 til 1981 var han justisminister, før han tok over for Willy Brandt som SPD-leder i 1987. Han gikk av i 1991.