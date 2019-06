CNN har laget en liste over verdens 25 vakreste steder. I listen som trekker frem det CNNs skribent mener er «det beste av det beste», finner man Svalbard.

Det beskrives som det perfekte reisemål for polarekspedisjoner, der det ligger midt i Arktis, mellom Nordpolen og Fastlands-Norge.

«Tusenvis av isbjørner gjør Svalbard til et av de beste stedene i verden for å få øye på den utrydningstruede arten på nært hold, samtidig som nordlyset ofte danser over den mørke vinterhimmelen», skriver CNN om Svalbard, og anbefaler tur med snøscooter eller hundekjøring med huskyer i snølandskapet.

Reuters / NTB scanpix

Flere av verdens vakreste

Blant stedene på listen finner man også Zhangjiajie National Forest Park i Kina, landets første sted som ble oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Også Ha Long Bay i Vietnam figurerer på listen. Dette er blitt en av de mest populære naturattraksjonene i Sørøst-Asia.

Reuters / NTB scanpix

Ed Wray, AP / NTB scanpix

Maldivene er også nevnt i listen over verdens vakreste steder, med sine lange, hvite sandstrender og tropiske hytter i havet.

Petra, den perfekt bevarte oldtidsbyen i Jordan med klipper og fjellvegger på alle kanter, er også oppført på CNNs toppliste.

Muhammed Hamed, Reuters / NTB scanpix

Becky Bohrer, AP / NTB scanpix

På listen har CNN også funnet plass til Denali National Park i Alaska. Her finner man Nord-Amerikas høyeste punkt. I denne nasjonalparken kan man dessuten se grizzlybjørner året rundt.

Også Monument Valley i delstaten Utah i USA trekkes frem. Ørkenlandskapet og bilder fra hesteryggen viser «den ville vesten» i ett bilde, skriver CNN.