Apple fjerner Itunes

I stedet for å ha alt i én app kommer selskapet til å dele Itunes opp i følgende tre nye apper: Apple Music, Apple Podcast og Apple TV.

Det kom frem på selskapets årlige lanseringskonferanse i San José i California i USA mandag.

Siden lanseringen av Itunes i 2001, samme år som musikkspilleren Ipod kom, har folk gått over til å strømme musikk og filmer, i stedet for å kjøpe. Å dele Itunes i tre ulike apper kommer også samtidig som Apple forbereder seg til lanseringen av TV+ senere i år.

På lanseringskonferansen mandag kom det også frem at selskapet kommer med et nytt operativsystem for Iphone, Ipad og Mac. Den har fått navnet Catalina og vil bli tilgjengelig til høsten. I samme oppdatering kommer også de tre nye Itunes-appene.

Apple har tapt enorme summer på en nedgang i Iphone-salg, særlig i Kina. At amerikanske myndigheter skal granske om Apple, samt andre IT-giganter, for misbruk av markedsmakt, kan også by på utfordringer for selskapet.