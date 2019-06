Siktelsene mot russisk gravejournalist frafalt

Golunov ble pågrepet i forrige uke, siktet for narkotikahandel. 36-åringen er en av landets mest kjente gravejournalister og ansatt hos det uavhengige nyhetsnettstedet Meduza.

Ifølge Meduza ble han lurt i en felle og deretter banket opp av politi. Politiet hevdet på sin side at han var i besittelse av 4 gram metylefedrin, noe som kan føre til tiltale med strafferamme på opptil 20 års fengsel.

Mandag uttalte president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at Kreml følger saken tett.

– Denne spesifikke saken har reist spørsmål, mange spørsmål, sa Peskov ifølge uttalelser gjengitt av det statlige nyhetsbyrået TASS.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters utløste arrestasjonen av Golunov et sjeldent samhold mediene imellom og etuvanlig raskt svar fra myndighetene som er nervøse for sosial uro.

President Vladimir Putin står allerede overfor protester på grunn av misnøye med levestandarden.

Innenriksminister Vladimir Kolokoltsev sa i en erklæring at straffesaken mot Golunov ble droppet på grunn av mangel på bevis på at han hadde gjort noe galt. Han sa at journalisten vil bli befridd fra husarresten senere på tirsdag.

Ministeren varsler samtidig at tre høytstående polititjenestemenn vil bli sparket, mens flere andre vil bli etterforsket.

Advokaten mente stoffet var plantet

Golunovs advokat, Pavel Tsjikov, mente imidlertid at stoffet var plantet.

Advokaten fikk bare 15 minutter til å sette seg inn i saken for å forsvare sin klient, før gravejournalisten ble dømt to måneders husarrest.

Ifølge Tsjikov ble Golunov formelt siktet lørdag morgen. Men like etter ble han sendt til sykehus. Ifølge hans advokat og avisen han jobber for, er det mistanke om at ble påført skadene i arresten.

Legene på legevakten som undersøkte ham, påviste et mistenkt ribbeinsbrudd, hjernerystelse og blåmerker.

Ifølge hans advokat var han knapt i stand til å kommunisere.

Senere på dagen ble han fraktet til sykehus 71, hvor sjeflegen er kjent for å være i sterk Kreml-tilhenger. Sjeflegen kom til at han bare hadde en skade på skinnbeinet, men at han ellers var frisk nok til å bli ført til domstolen.

Tildelt Raftoprisen

Tsjikov og hans organisasjon Agora ble i 2014 tildelt Raftoprisen for sin innsats for menneskerettigheter.

Fra sykehuset ble journalisten ført rett til domstolen, hvor han ble ilagt husarrest i to måneder.

Da avgjørelsen falt, hadde han vært pågrepet i mer enn 56 timer. Russisk lov tillater ikke mer enn 48 timers fengsling uten en dommeravgjørelse.

Fakta: Slik avslørte han korrupsjon og kriminelle Golunov har i løpet av de siste årene hatt flere store graveavsløringer i russisk presse. I 2017 skrev han om hvordan den russiske etterretningstjenesten FSB finansierte, opprettet og styrte den ytterliggående ortodokse gruppen «Kristen Stat». I 2016 sto han bak den absurde «lindetre-saken» i Moskva, som handlet om hvordan millioner av kroner gikk tapt på å plante trær i november, til tross for snø og en av de kaldeste månedene på mange år. Han har også avslørt hvordan Putins barndomsvenner, mangemilliardærene Boris og Arkadij Rotenberg, tjente milliarder av rubler på å få statlige oppdrag med å lage julepynt i Moskvas gater. X

Per Kristian Aale

Kraftige reaksjoner

Arrestasjonen har ført til kraftige reaksjoner i Russland, og i pinsen har journalister, forfattere og kulturpersonligheter mobilisert til støtte for Golunov. Til og med på statlige TV-kanaler har flere kjente programledere åpent støttet journalisten og uttalt at siktelsen er falsk.

I den siste rapporten fra organisasjonen Reportere uten grenser blir Russland rangert som nummer 149 av 180 land når det gjelder ytringsfrihet og frihet for mediene. Ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, er også Russland ett av verdens farligste land å være journalist i.

Politisk motiverte straffesaker for å stoppe journalister er ikke uvanlig, men det er sjelden at det rammer journalistene som opererer i hovedstaden. Golunov var basert i Moskva.

Saken oppdateres