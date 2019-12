Dansk hjelpearbeider fengslet på Lesvos

Aldeen driver organisasjonen Team Humanity og har de fire siste årene jobbet som frivillig i den overfylte Moria-leiren på Lesvos.

Ifølge Team Humanitys nettside har Aldeen fått vite at han er uønsket i Hellas, men uten at advokatene hans har fått vite hvorfor.

Han har tidligere vært tiltalt for menneskesmugling i forbindelse med at han deltok i redningsaksjoner utenfor kysten, men saken endte med at han og fire andre frivillige ble frikjent i mai 2018.

I oktober varslet Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis at leirene på de greske øyene skal gjøres om til lukkede asylmottak. Han sa også at regjeringen vil skjerpe kriteriene for frivillige organisasjoner.

– Kun de som innfrir kravene, vil kunne fortsette å operere i landet, sa statsministeren uten å presisere hvilke krav det er snakk om.

En dansk Hellas-ekspert, Mogens Pelt ved Københavns Universitet, uttalte nylig til den danske avisen Politiken at Aldeen kan være offer for en ny og strengere kurs i gresk asylpolitikk.

Ifølge avisen havnet han i oktober på en liste over personer som regnes som en trussel mot landets sikkerhet. Han skal ha vært på vei til et møte i Aten da han ble pågrepet.