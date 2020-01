Sebastian Kurz er bare 33 år, men nå blir han Europas yngste statsminister for andre gang. Hans parti, det konservative Østerrikes folkeparti (ÖPV), har gjort et radikalt valg og går nå i regjering med en gammel erkemotstander: De grønne.

Det blir en historisk koalisjon. Kurz har nemlig gjort et friskt partnerbytte: fra samliv med ytre høyre-partiet Frihetspartiet (FPÖ) i hans forrige regjering, til samliv med et klimaparti i den nye.

Nå mener eksperter at dette kan bli en trend i det politiske Europa.

LEONHARD FOEGER / Reuters / NTB scanpix

Både klima og grenser skal beskyttes

Det er mye som skiller de to partiene – så har de også forhandlet siden oktober. Ifølge Kurz har de fått til «Det beste av begge verdener».

– Det er mulig å beskytte både klimaet og grensene, har den konservative 33-åringen uttalt. En streng innvandringspolitikk var sentral for Kurz´ forrige regjering.

– Vi har klart å bygge broer over motsetningene og er klare for å «overta ansvaret», sier en mer forsiktig Werner Kogler (58) fra De grønne.

Partiet vil bli regjeringens lillebror, og må være innstilt på å ofre mest. Forhandlingene har ikke vært enkle for noen av partene, understreker Kogler.

Formelt må De grønne godkjenne avtalen på sitt landsmøte lørdag, men alt tyder på at dette vil gå i boks, og at partiet får regjeringsmakt i Østerrike for første gang.

Fakta: Østerrikes grønn-konservative koalisjonsregjering Det konservative partiet ÖVP fikk 37 prosent av stemmene i valget i september, men ble tvunget til å seg om etter nye koalisjonspartnere. De grønne fikk 13,9 prosents oppslutning. De hadde vært ute av parlamentet i to år. Tilsammen har de to partiene 97 av de 183 plassene i nasjonalforsamlingen. Ifølge østerrikske medier vil Kurz (ÖVP) bli kansler, i tillegg til ti statsråder og en statssekretær. Kogler blir visekansler og De grønne får fire statsråder og en statssekretær. Også i 2003 ble det forhandlet mellom ÖVP og de grønne, uten at det førte til noen regjeringssamarbeid. Etter 17 måneder som statsminister ble Kurz i mai felt av et mistillitsforslag da regjeringen kollapset i kjølvannet av en skandale knyttet til FPÖs daværende leder. Da ble det avslørt at daværende FPÖ-leder og visestatsminister Heinz-Christian Strache hadde tilbudt en russisk kvinne lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte. Kilde: NTB / Frankfurter Allgemeine Zeitung

– Høyre-venstre-tankegangen er litt forbi

Kurz og Kogler la torsdag ettermiddag frem en politisk plattform for den nye blågrønne regjeringen der det går frem at Østerrike skal være klimanøytralt innen 2040.

Kogler mener samarbeidet vil gjøre Østerrike til «en europeisk og internasjonal pioner innen klimabeskyttelse» og lovet at landet skulle bli et europeisk forbilde i klimaspørsmål.

Han får støtte fra den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung, som mener den nye koalisjonen vil bli «nøye overvåket som et mulig forbilde for nabolandene».

– De grønne kommer til å farge Østerrike litt mer grønt, slik de har gjort i Wien sammen med sosialdemokratene. De grønne har alltid hatt en borgerlig fløy. Nå har de åpenbart vunnet dragkampen, sier Pål Veiden, sosiolog og Østerrike-ekspert ved Handelshøyskolen Oslo Met. Han ga ut bok om Østerrike i fjor.

– Dette kan påvirke flere andre europeiske land. Tyskland, åpenbart, men også andre land. Høyre-venstre-tankegangen i Europa er litt forbi, og det er åpenbart et konservativt prosjekt å bevare naturen, sier han.

Også avisen Süddeutsche Zeitung mener at samarbeidet kan bli en modell for Tyskland. Der har De Grønne allerede sittet i regjering med partiet SPD, men aldri med det konservative partiet (CDU).

Kerstin Joensson /AP/NTB scanpix

– Østerrike mot midten politisk

– Mange er positive, sier Østerrike-kjenner Elin Nesje Vestli fra Høgskolen i Østfold, for tiden selv i Wien.

– En slik koalisjon er enklere å få til i Tyskland enn i Østerrike, Kurz ligger politisk lenger til høyre enn CDU gjør i Tyskland, der De grønne jo var i koalisjonsforhandlinger med Angela Merkel for et par år siden, påpeker hun.

– Uansett vil dette trekke Østerrike mer mot midten politisk.

– Det er stor avstand mellom de to partiene?

– Ja, og særlig i migrasjonspolitikken kan De grønnes medlemmer bli misfornøyde. Men når det gjelder klima virker det som om de har gjort godt arbeid. De oppretter et stort transport- og klimadepartement som vil gi statsråden virkemidler for å få til endringer, ikke bare symbolpolitikk.

– Interessant at Høyre frir over blokkene

Her i Norge brukte statsminister Erna Solberg fra Høyre stordelen av sin nyttårstale på klima og miljø.

– Det er interessant at Høyre nå frir over blokkene. Men MDG er åpenbart ikke modne for regjeringssamarbeid, mener Pål Veiden.

Nesje Vestli tror de grønne nå er blitt en så stor kraft i europeisk politikk at de vil tvinge seg frem. Og selv om De grønne blir lillebroren i koalisjonen, så får de masse makt.

– De får fire departementer og visekansleren: helt reell innflytelse.

– Kan de grønne bli de nye, attraktive samarbeidspartnerne som erstatter ytre høyre-partiene i koalisjoner?

– Jeg tror nok det, ja. Det er vanskelig å komme unna klima i politikken nå. Det er nok også årsaken til at Kurz og de konservative, som har vært næringslivets parti, skjønner at de må finne en løsning. Det samme ser man i Tyskland. Der tror man vel at De grønne vil komme i regjering etter neste valg. Det er ikke tvil om at klimaet er en viktig faktor, sier Østerrike-kjenneren.

– Vi snakker om endringer som har skjedd på veldig kort tid?

– Ja. Tyske aviser skriver i dag om en «ny fargelære», det turkisgrønne samarbeidet. Ingen trodde på den kombinasjonen for bare noen få måneder siden.