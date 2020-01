«Megxit» vekker oppsikt. Selv dronningen ble tatt på sengen.

«Megxit» står det over hele forsiden til tabloidavisen The Sun torsdag. Nå er det ikke EU-exit, men en oppsiktsvekkende kongelig nyhet som preger britiske medier.

Det var ikke bare briter flest som ble overrasket over meldingen fra paret onsdag kveld. Ifølge The Times og flere andre britiske medier hadde ikke prins Harry og hertuginne Meghan gitt beskjed til dronning Elizabeth om at de ville sende ut den oppsiktsvekkende beskjeden.

The Sun beskriver det som borgerkrig internt på slottet, og både prins William og faren Charles skal være rasende.

Det hele skyldes pressemeldingen fra prins Harry og hertuginne Meghan om at de vil trekke seg tilbake som «seniormedlemmer» av kongehuset, tjene egne penger og dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

Dronningen skuffet

The Times skriver at dronningen er svært skuffet over at paret på denne måten buste ut med en «personlig melding». Det kommer også klart frem i pressemeldingen som Buckingham Palace sendte ut kort tid etter etterpå.

Der skriver slottet at diskusjonene med «hertugen og hertuginnen av Sussex er på et tidlig stadium og vil ta tid å arbeide seg gjennom».

Heller ikke prins Harrys far, Charles, skal ha blitt konsultert før meldingen ble sendt ut.

– Uten sidestykke

BBCs kongereporter Jonny Dymond beskriver det som har skjedd som «overraskende, skjellsettende, og uten sidestykke».

Dymond sier at han selv har observert, fra å ha dekket turer med paret, at det er mange sider ved det kongelige livet som paret rett og slett ikke liker. Han forteller at prins Harry liker å være ute blant folk, men hater alt det seremonielle og - ikke minst - alle kameraene. Hertuginne Meghan ønsker ikke å være noen stemmeløs frontfigur, men samtidig opplever hun å få kritikk hver gang hun sier noe.

Men det som skjer nå, er likevel spesielt fordi det er helt nytt og fordi det avslører en splittelse i den kongelige familien. Ifølge Dymond er det oppsiktsvekkende i seg selv at slottet har sendt ut en egen uttalelse i etterkant av hertugparets. Det vanlige er å dekke over interne stridigheter, påpeker han.

– De er allerede uavhengig av slottets maskineri, sier han til egen kanal.

Kommentatorene leter nå etter ord for å beskrive det de er vitne til. Det er bare noen måneder siden prins Andrew trakk seg tilbake fra sine plikter etter et skandaleintervju om sitt forhold til pedofilidømte Jeffrey Epstein. Dette er noe helt annet.

Jennie Bond i Daily Telegraph mener vi må tilbake til historien om Edward og Wallis Simpson for å finne noe som ligner. Da daværende kong Edward 8. abdiserte i 1936 for å kunne gifte seg med den fraskilte amerikanske kvinnen Wallis Simpson, trakk de seg tilbake og levde et liv som hertugpar i Frankrike. Den gangen ble det ikke godtatt at en konge giftet seg med noen som hadde vært gift før.

Begrenser tilgang for journalister

The Times’ kongereporter Valentin Low slår fast at hvetebrødsdagene definitivt er over for paret, som giftet seg med pomp og prakt i mai 2018. De har hatt et anstrengt forhold til pressen og kommet med sterk kritikk av hvordan mediene har dekket dem. De har vært klare på at de mener pressen har behandlet dem, og særlig Meghan, urettferdig.

Nå gir de beskjed om de ikke lenger vil være del av det vanlige presseopplegget rundt de kongelige, men heller bruke sosiale medier og «grasrot-medie-organisasjoner og unge, lovende journalister».

Problemene

Konflikten rundt mediedekningene har blant annet handlet om avsløringer rundt Meghans forhold til faren, som ikke var til stede i bryllupet deres. Hun har blant annet saksøkt Mail on Sunday for å ha publisert et brev hun skrev til faren.

I tillegg har det kommet frem at forholdet mellom Harry og broren William ikke er like godt som før. Dette skal, ifølge The Times, blant annet skyldes at Harry mente at broren ikke var nok inkluderende da han og Meghan ble kjærester.

Paret har også fått kritikk for å ta privatfly både til New York og til andre steder, samtidig som de snakker om miljøvern.

Det har alt kommet reaksjoner, både seriøse og mer spøkefulle, i sosiale medier. TV-personligheten Piers Morgan anklager Meghan Markle for å splitte kongefamilien, mens Trevor Noah i programmet The Daily Show tilbyr jobb. Chicago Tribune, på sin side, ber familien bosette seg i Chicago.

No. She’s breaking up our royal family after fleecing the public purse. As a taxpayer, and a Monarchist, I’m entitled to take a rather dim view of this. https://t.co/s6gkmN3yiI — Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020

Ikke på bar bakke

Selv om det ikke er klart hva paret vil tjene penger på, vil de ikke stå på bar bakke. Prins Harry har arvet penger fra moren sin, avdøde prinsesse Diana, og fra andre slektninger. Meghan Markle var en kjent skuespiller før hun ble hertuginne. Ifølge britiske medier har de fått boligen sin i gave av dronningen.