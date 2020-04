Han er Trumps spydspiss i koronakampen. Nå blir Anthony Fauci truet.

Han er 79-åringen du kan se ved Trumps side på det som er blitt ettermiddagens store TV-hendelse i USA: Den daglige pressekonferansen hvor Trump, hans utvalgte og den faglige ekspertisen redegjør for status i koronapandemien.

Anthony Fauci, immunologen og lederen av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), bruker seansene til rolig, saklig og vitenskapelig fortelle det amerikanske folk hva som virkelig skjer, hva som kan komme til å skje og hvordan folk bør oppføre seg.

Noen liker det ikke. Nå mottar Fauci trusler og må ha økt sikkerhet rundt seg.

Det er konspirasjonsteoretikere og personer tilhørende ytterste høyrefløy i USA som mener at Fauci har helt andre mål enn å bekjempe koronapandemien, skriver New York Times.

Tror han vil styrte presidenten

De mener at 79-åringen, som har jobbet som nasjonens smitteverner siden 1984, har som mål å styrte Trump. Når han har kommet med det som blir oppfattet som motsigelser av Trumps utspill, koker det i sosiale medier.

Noen heier åpenbart på Fauci, men det er sterke krefter som har helt andre motiver enn støtte til nasjonens øverste smittevernlege.

Hva truslene konkret handler om er ikke kjent. Men Washington Post slår fast at bloggere og kommentatorene på høyresiden har vært svært fiendtlig i sine beskrivelser av Fauci. Ifølge New York Times har emneknaggen #FauciFraud blitt brukt av 70 forskjellige Twitter-kontoer.

ALEXANDER DRAGO / X06559

Det har etter hvert utviklet blitt så heftig at det amerikanske helse- og sosialdepartementet (Department of Health and Human Service) har bedt om ekstra vakthold rundt smitteverntoppen.

Det har han nå fått. Døgnet rundt.

Donald Trump, som er kjent for å si hva han mener om folk rundt seg, har ikke kommet med noen form for nedsettende bemerkninger om sin fremste ekspert – snarere tvert imot. Da Trump ble spurt om ekstra sikkerhet for Fauci, svarte han:

– Han trenger ikke sikkerhet. Alle elsker ham.

– Kan ikke hoppe frem foran mikrofonen å skyve ham til side

Fiendtlighetene mot mannen som sørger for et nedstengt USA, ble styrket da han i et intervju med vitenskapsmagasinet Science fortalte at han gremmet seg over usannheter som kunne bli levert på pressekonferansene med USAs president.

– Jeg kan ikke hoppe frem foran mikrofonen å skyve ham til side. OK, han sa det. La oss prøve å få det riktig neste gangen, fortalte han om sitt samarbeid med Trump på pressekonferansene.

I det samme intervjuet innrømmer han også at det må brukes litt kraft for å få presidenten til å forstå alvoret.

– Når du har med Det hvite hus å gjøre må du si ting en, to, tre, fire ganger og så skjer det noe. Så, jeg vil fortsette med å presse på, sa han til Science.

Da Trump 2. mars slo fast at en vaksine bare var måneder unna, var det Fauci som måtte drive brannslukking. Han måtte roe ned anslagene til presidenten og si det som det er:

– En vaksine er ett år til halvannet år unna.

Seertall og dødstall

Natt til torsdag la Trump inn en innskytelse om at han er blitt den mest populære på Facebook, og han har flere ganger benyttet anledningen til å fremheve at hans pressekonferanser fra Det hvite hus har høyere seertall enn de mest populære TV-showene i USA.

Han bruker også tid til å snakke om andre ting enn kampen mot korona. Som da han brukte onsdagens pressekonferanse til å lansere sitt nye initiativ i kampen mot narkotikasmugling og -omsetning.

Midt i Trumps konferanser har altså 79-åringen fra Brooklyn vært et fast innslag, der han har sagt at det ikke er noen umiddelbar bedring, at folk må holde avstand og ivareta hygiene.

HIV-ekspert

Det er ingen novise som trer frem på scenen. Fauci har jobbet for vekslende administrasjoner i Det hvite hus helt siden Ronald Reagans tid. Donald Trump er den femte presidenten han tjenestegjør under.

Han har en faglig CV utenom det vanlige og var i tillegg til jobben som NIAID-leder også sentral i forskningen rundt hivviruset. I perioden 1983 til 2002 var han den 13. mest siterte vitenskapsmann i verden, ifølge Insititute for Scientific Information.