Kennedy-familien rammet av ny tragedie: – Alt håp er ute, jeg har mistet dem

De to som er savnet, er Maeve Kennedy Townsend McKean (40) og hennes åtte år gamle sønn Gideon.

Torsdag padlet de ut for å hente en ball i røff sjø, og ifølge myndighetene var det sterk vind som gjorde at 40-åringen og hennes sønn ikke klarte å padle tilbake til stranden.

Hendelsen skjedde ved Chesapeake Bay, en stor havbukt mellom Maryland og Virginia.

Fakta: Kennedy-familien Kennedy-slekten beskrives gjerne som USAs kongefamilie. Joseph Kennedy, USA-ambassadør i Storbritannia på 1930-tallet, ble i 1914 gift med Rose Fitzgerald, datter av Boston-borgermester John F. Fitzgerald og Josephine Hannon. De fikk tilsammen ni barn, og mange ble kjent fordi de hadde viktige politiske posisjoner. Kennedy-familiens medlemmer er også berømt på grunn av de mange attentater, ulykker og sykdom som har rammet dem.

Ektemannen og faren til de savnede, David McKean, postet fredag en melding på Facebook der han bekrefter tragedien og takker for støtte og sympati. Han innser selv at de to nå må være omkommet.

– Til tross for heroisk innsats fra kystvakten og mange statlige og lokale myndigheter, er beslutningen nå tatt om å avlyse den aktive redningsinnsatsen. Søket som begynte i går ettermiddag pågikk hele natten og fortsatte hele dagen i dag. Nå er det mørkt igjen. Det har gått mer enn 24 timer, og sjansene for at de har overlevd er små. Det er tydelig at Maeve og Gideon har gått bort, skriver David McKean.

I koronakarantene

I den samme Facebook-posten skriver David Mc Kean at familien var i karantene i et tomt hus, eid av svigermoren og Maeves mor Kathleen Kennedy Townsend i Chesapeake Bay.

– Vi ønsket å gi barna våre mer tumleplass enn det vi har hjemme i Washington DC. Gideon og Maeve spilte kickball bak huset, og en av dem sparket ballen i vannet. De to dro ut i en kano for å hente ballen, men på en eller annen måte må de ha blitt presset av vind eller tidevann i den åpne viken, skriver Mc Kean.

Rundt 30 minutter senere ble de oppdaget av en person på land fra land, som ringte politiet. Etter den siste observasjonen ble de ikke sett igjen. Kystvakten har funnet den kantrede kanoen, men de to savnede er ikke funnet.

– Maeve var min store kjærlighet og sjelevenn, skriver David Mc Kean, som også hyller sin sønn Gideon i posten.

Maeve Kennedy Townsend McKeans mor, Kathleen Kennedy Townsend er tidligere guvernør i Maryland. Hun sier til avisen USA Today at hele familien er knust.

Maeve Kennedy Townsend McKean jobbet som administrerende direktør ved Georgetown University.

Kennedy-tragediene

Den savnede 40-åringens bestefar, Robert F. Kennedy var lillebror til den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Robert ble drept i et attentat i California i 1968, mens han førte valgkamp for å bli Demokratenes presidentkandidat, mens John F. Kennedy ble drept i et attentat i Dallas i 1963 mens han satt som president.

Følgende er en liste over andre tragedier som har rammet familien Kennedy.