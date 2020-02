Gjennom den ni år lange borgerkrigen har Syrias diktator Bashar al-Assad lyktes med en kynisk splitt og hersk-politikk. Etter at han fikk iransk og russisk hjelp, kom han på offensiven mot opprørerne. Men han var ikke sterk nok til å angripe alle samtidig.

Han trengte en annen plan.

– Derfor inngikk de avtaler om såkalte deeskaleringssoner. De som nektet å skrive under, ble angrepet først. Siden opprørerne består av en rekke forskjellige grupperinger med forskjellige interesser, har Syria fortløpende kunnet bryte avtalene og angripe disse sonene en etter en, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Fakta: Idlib-provinsen Provins i det nordvestre Syria, som grenser mot Tyrkia. Før borgerkrigen bodde det halvannen million mennesker der. Flateinnholdet er på ca. 6000 kvadratkilometer. Til sammenligning er det gamle Akershus fylke på 5000 kvadratkilometer. Provinshovedstaden heter også Idlib. I 1980-årene var Idlib sentralt i opptøyer mot regimet. Regimet svarte med luftangrep. Mellom 150 og 200 demonstranter ble henrettet senere. Kilde: Wikipedia

De verste jihadistene samlet i Idlib

Regjeringen beleiret de opprørerkontrollerte områdene slik at både krigere og sivile sultet. I tillegg ble sonene bombet. Den humanitære situasjonen ble katastrofal.

Regimets strategi var vellykket på den måten at opprørsenklave etter opprørsenklave ble nedkjempet.

– Man inngikk en avtale med de siste krigerne i hver sone, de som ikke ville gi seg. De ble busset til Idlib, ofte eskortert av russiske militære. Den avtalen ble stort sett holdt. Dermed har man noen av de hardeste og mest religiøse krigerne i denne provinsen nå, sier orlogskaptein Slensvik.

Disse krigerne kjemper dels mot hverandre, i tillegg til mot regimet. Nå øker frykten for direkte konfrontasjon mellom syriske og tyrkiske regjeringsstyrker.

– Syria og Tyrkia inngikk en avtale om at Tyrkia skulle holde orden i Idlib. De skulle kontrollere ekstremistene og holde hovedveiene åpne. Men de har ikke klart noen av delene. Nå har den syriske regjeringen samlet styrker for en stor offensiv, sier Slensvik, og fortsetter:

– Et av Tyrkias mål er å hindre en ny flyktningstrøm over grensen. Nå drives sivilbefolkningen på flukt mot den tyrkiske grensen og har ikke lenger flere steder de kan gjemme seg.

AP

Flyktninger uten et sted å flykte

Nå er Idlib-provinsen opprørernes siste skanse. Provinsen er noe større enn det gamle Akershus fylke. Før krigen bodde det 1,5 millioner mennesker der. Nå er innbyggertallet doblet.

Både flyktningene og de som bodde i provinsen fra før, er i en forferdelig situasjon. Mange er blitt drevet vestover hvor det står tyrkiske soldater som ikke slipper dem videre.

Det er allerede nesten fire millioner syrere i Tyrkia. President Recep Tayyip Erdogan mener det er mer enn nok. Dermed trykkes flyktningene sammen i Nord-Syria.

– Husk at det er vinter. Jeg har vært der selv på denne tiden av året, og det er en kald og fuktig kulde som selv vi med gode klær syntes det var vanskelig å beskytte seg mot, sier legen Morten Rostrup. Han har vært i Syria for Leger uten grenser flere ganger.

OMAR SANADIKI / REUTERS

Krigens største katastrofe

– Situasjonen er allerede katastrofal, og vi kan forvente forverring. Kanskje blir det den verste krisen i hele denne krigen, sier Rostrup.

Rostrup forteller at sykehus har vært krigsmål gjennom store deler av krigen. Når han snakker med kolleger i Idlib og spør om hvordan de har det, svarer de at de er redde hver gang de går på jobb. Og svært mange av flyktningene får ikke hjelpen de har behov for:

– Mange av de halvannen millionene som har flyktet til dette området, har vært på flukt lenge. Vi ser at mange av dem er dypt traumatiserte. Og det er forholdsvis mange barn. Hele provinsen har et sterkt redusert helsetilbud. Det rammer ikke bare krigsofrene, men også de akutt syke som ikke får nødvendig hjelp.

OMAR SANADIKI / REUTERS

– Det syriske regimet støttet av Russland har tatt i bruk en taktikk som dessverre har vært en gjenganger i denne krigen. Utstrakt bombing av sivile mål – sykehus, bakerier, markeder – det tyder på at regimet ønsker å ramme sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, sier Mathilde Becker Aarseth.

Hun er midtøstenforsker ved Universitetet i Oslo.

Allerede før offensiven var halvparten av Idlibs befolkning internt fordrevne fra byene som har lidd samme skjebne tidligere: Homs, Aleppo, Deraa, Ghouta og andre.

– Det har lenge vært fryktet at den største humanitære katastrofen i denne krigen vil skje i nettopp Idlib, som er blitt et «oppbevaringssted» for dem som har flyktet fra tidligere opprørskontrollerte områder, sier hun.