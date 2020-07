Siden begynnelsen av pandemien har Jair Bolsonaro nedtonet det han kaller «bare en liten influensa». Den høyrepopulistiske presidenten har ignorert regler om sosial distansering og bruk av munnbind.

Samtidig er Brasil hardest rammet i verden etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millioner smittede.

Nå er Bolsonaro selv blant de smittede.

– Prøven var positiv, sa Bolsonaro, som for en gangs skyld var iført munnbind, til pressen i Brasília, ifølge avisen The Guardian.

Bolsonaro sier samtidig at han føler seg «helt fin» og at han bare har milde symptomer på virussykdommen covid-19.

– Jeg er i form, normal. Jeg har til og med lyst til å gå meg en tur her, men jeg kan ikke på grunn av legenes anbefalinger, sa Bolsonaro til journalistene tirsdag.

Mandag ville han lette på påbudene

Bolsonaro sa til CNN Brasil mandag at han hadde blitt koronatestet og at det ble tatt et røntgenbilde av lungene hans på et militærsykehus for sikkerhets skyld.

Samme dag gjorde Bolsonaro flere endringer for å lette på påbudene i en ny lov som gjør det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlige.

– Vi lider under vår gale president

Det er nøyaktig en måned siden doktor og epidemiolog Charbell Kury i Brasil kom med et hjertesukk om landets president.

– Vi lider under vår gale president, sa Kury til Aftenposten.

Privat

Han mente at oppfordringen fra presidenten den gang om å gjenåpne kjøpesentre og restauranter, noe Rio de Janeiro var en av byene som fultge, kunne gi uforutsigbare resultater og flere dødsfall.

På det tidspunktet var drøyt 35.000 døde. På én dag mistet 1473 personer livet som følge av viruset. Siden den gang er tallet på døde nesten doblet.

I likhet med USAs president Donald Trump har Bolsonaro truet med å trekke landet ut av Verdens helseorganisasjon WHO. To av hans helseministre er ute av jobben, én fikk sparken, en annen valgte selv å gå etter en konflikt med Bolsonaro.

Benedicte Bull, professor og statsviter ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, uttalte at Bolsonaro har hatt stor betydning for Brasils (manglende) respons.

– Mange lytter til presidenten, gatene fylles når han holder tale. Han bidrar også til forvirring. Folk hører en ting fra presidenten, og noe annet fra ordfører og guvernør. I et land med et så svakt helsesystem for folk flest, er det enda viktigere med sterkt lederskap under en krise, sa Bull i juni.