Hongkongkinesere utpeker demokratiske kandidater

Tusenvis av hongkongkinesere har møtt opp for å velge kandidater som skal stille til valget til den lovgivende forsamlingen i september.

Flere tusen mennesker i Hongkong deltok i helgen i et uoffisielt primærvalg for å utpeke demokrati-vennlige kandidater til den lovgivende forsamlingen. Valget foregår i september. Bare halve forsamlingen velges på demokratisk vis. AP / Kin Cheung / NTB scanpix

Det uoffisielle primærvalget foregår lødrag og søndag og organiseres av gruppen Power for Democracy.

Håpet er at den demokrativennlige grupperingen skal få flertall i Hongkongs lovgivende forsamling. Men et politiraid mot meningsmålingsinstituttet PORI, som bidrar til gjennomføringen av primærvalget, fredag, har skapt usikkerhet blant demokratiaktivistene.

Politikeren Ted Hui sier han frykter at hele valget vil bli avlyst.

Han håper like fullt at den demokrativennlige opposisjonen vil få flere seter, slik at de kan stanse lovgivning de frykter vil gi mer makt til den mer Beijing-lojale fløyen.

Bare halvparten av setene i forsamlingen velges på demokratisk vis.

