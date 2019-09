Britisk høyesterett: Johnson villedet dronningen

Dette skjer fremover:

1. Parlamentet er suspendert til 14. oktober.

2. EU godkjente i sommer en ny brexit-utsettelse og britene har fått ny frist til 31. oktober med å forlate EU.

3. Boris Johnson har sagt at han vil forlate EU på denne datoen uansett om det foreligger en avtale eller ikke. Det er dette som blir kalt no-deal-brexit eller å kræsje ut av EU.

3. Men i forrige uke klarte et flertall i Underhuset å tvinge igjennom en lov som sier at dersom Storbritannia og EU ikke er blitt enige om en ny avtale innen 19. oktober, er Boris Johnson nå rettslig bundet til å be EU om et utsettelse til 31. januar 2020.