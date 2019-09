Politiet i byen Kaduna i Nord-Nigeria sier de har reddet 300 elever fra en islamsk kostskole der mange skal ha blitt torturert og seksuelt misbrukt.

Syv lærere ved skolen er pågrepet, opplyser en talsperson for politiet. Det er både voksne og barn blant dem som ble reddet ut. Flere av dem skal ha vært lenket da politiet fant dem.

Politiet tok seg inn i bygningen torsdag.

– Ofrene ble utsatt for nedverdigende og inhuman behandling under påskudd av at man ville lære dem om Koranen og reformere dem, sier politiets talsmann Yakubu Sabo.

Flere av dem som ble reddet ut, bærer preg av vold, og de skal også ha blitt seksuelt misbrukt. Skolens elever ble sendt dit for å få koranundervisning og komme seg ut av narkotikamisbruk. Skolen har vært i virksomhet i et tiår.

Politiet sier de har funnet et «torturkammer» i bygningen, der elevene skal ha blitt lenket, hengt opp og slått.

Syv mennesker er blitt arrestert, melder nyhetsbyrået Reuters.