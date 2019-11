Dronningen avlyser 60-årsfesten for prins Andrew

Det er den britiske avisen Sunday Times som skriver at dronningen isteden vil arrangere en privat familiemiddag for prinsen 19. februar neste år.

Avisen skriver videre at dronning Elizabeth fremdeles støtter sin sønn, men at hun «er dypt frustrert over at skandalen rundt hennes sønn overskygger arbeidet resten av kongefamilien gjør.

Kilder sier til avisen at prinsen neppe vil ta opp igjen sine kongelige forpliktelser, forpliktelser han har gitt fra seg i overskuelig fremtid.

En uke etter hertugens fatale intervju med Emily Maitlis fra BBC Newsnight, har mer enn 20 veldedige organisasjoner avsluttet samarbeidet med Andrew.

Sunday Times skriver videre at prins Andrew er fast bestemt på at hans oppførsel ikke skal skade de to døtrene, prinsessene Beatrice og Eugenie. Prinsen ønsker at de skal erstattet ham som beskyttere av flere organisasjoner han har støttet.

Lise Åserud / Scanpix

– Nye avsløringer kommer

Søndagens nyhet kommer samtidig som BBC i går avslørte at de kommer med nye detaljer i Jeffrey Epstein-saken som har skandalisert prins Andrew. Dokumentaren sendes neste mandag.

BBCs dokumentarprogram Panorma har intervjuet Virginia Roberts som tidligere har hevdet at hun bare var 17 år da Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001. Dette skjedde, ifølge henne, i London, New York og på en privat øy i Karibia som var eid av mangemilliardæren Jeffrey Epstein, en nær venn av prins Andrew.

Finansmannen og milliardæren Epstein ble i 2008 dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en 14-årig jente. Han ble pågrepet igjen 6. juli 2019 på bakgrunn av en føderal tiltale om sexhandel med mindreårige i Florida og New York. Epstein ble funnet død i sin fengselscelle 10. august i år.

Husker ikke

AP

59 år gamle prins Andrew er dronning Elizabeths sønn og nummer syv i arverekken til den britiske tronen. Tidligere i november stilte han opp i et kontroversielt intervju med BBC der han hardnakket benektet at han har hatt seksuell omgang med unge kvinner, deriblant Roberts.

Prins Andrew, hertugen av York, hadde et nært vennskap med Jeffrey Epstein også etter at Epstein ble dømt i 2008. BBC-intervjuet har ført til at prinsen er fratatt alle sine offisielle plikter i overskuelig fremtid.

Hertugen sa i intervjuet at han ikke har noen erindring av å ha møtt henne på en bar 10. mars 2001. Han sier han den dagen var på en pizzarestaurant sammen med sin datter, prinsesse Beatrice.

Gransker også Epsteins sosietets-venninne

Det er reporteren Darragh MacIntyre som har intervjuet Virginia Roberts.

Ifølge flere aviser, blant andre Standard, er Roberts opptatt av å uttale seg og motarbeide prinsens påstand om at han var på en pizzeria med datteren den kvelden hun hevder han hadde sex med henne. Det skal ha skjedd i huset til Ghislaine Maxwell.

Maxwell er datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell. Hun har figurert på glamorøse partybilder i sosietetspressen i flere tiår, og skal ha vært Jeffrey Epsteins høyre hånd. Men nå er hun forsvunnet.

Panorama gransker flere sider ved Ghislaine Maxwell og hennes befatning med Epstein og prins Andrew.

Florida Southern District Court/NTB Scanpix

Panorama-dokumentaren stiller videre spørsmål om hvilke konsekvenser den videre FBI-etterforskningen får for prins Andrew. Han har selv uttalt at han stiller seg disponibel for etterforskerne om de ønsker å stille ham spørsmål.

Usikker fremtid

Fredag skrev avisen Guardian at prinsen nå forbereder seg på å forlate sitt private kontor på Buckingham Palace. Prinsen skal fremover jobbe med sitt prosjekt Pitch@Palace. Hans mål er å hjelpe entreprenører til å virkeliggjøre sine drømmer. Hvor mange som ønsker å assosieres med ham i fremtiden, er imidlertid usikkert. Royal Philharmonic Orchestra og London Metropolitan University er blant dem som har avsluttet samarbeidet med prins Andrew.

I en pressemelding skrev han fredag følgende:

«De siste par dagene har det gått opp for meg at omstendighetene rundt min tidligere relasjon med Jeffrey Epstein er blitt et uromoment for min families arbeid og det verdifulle arbeidet som foregår i organisasjoner og veldedige formål som jeg er stolt av å støtte.»