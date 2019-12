Her går turistene ved krateret minutter før utbruddet - minst én er død og flere savnet

SISTE: På en pressekonferanse klokken 06.30 mandag norsk tid, opplyste politiet at én person har omkommet. «Basert på informasjonen vi har», skriver politiet i en oppdatering, er det trolig at det er flere omkomne.

23 mennesker er hentet fra vulkanøya, men det er nå for farlig å fortsette redningsarbeidet. Det er ukjent hvor mange som fremdeles befinner seg på der.

Politiet skriver at man tror at det både er utenlandske turister og folk fra New Zealand blant dem som var på øya da utbruddet startet.

Foto: Katee Shanls/NZME/AP/ NTB scanpix

Bilder tatt av et fastmontert kamera få minutter før utbruddet, viser en rekke med mennesker på vei til eller fra krateret.

Det er nå for farlig for politiet og redningsmannskaper å gå i land på øya. Øya er dekket av aske og lava, sier John Tims, ansvarlig for redningsarbeidet.

Police is working with National Emergency Management Agency to coordinate a search and rescue operation following a volcanic eruption at White Island this afternoon - https://t.co/BtQEltPOYE #whiteisland pic.twitter.com/h4dbVmMgtE — New Zealand Police (@nzpolice) December 9, 2019

Flere av dem som er skadet og reddet bort fra øya har brannskader, skriver avisen New Zealand Herald.

Færre enn 50

Utbruddet på White Island, som ligger 50 kilometer nord for Nordøya på New Zealand, skjedde ved 14-tiden lokal tid.

– Det ble først antatt at det var rundt 100 mennesker på eller ved øya da utbruddet skjedde. Nå tror vi at det er færre enn 50 mennesker, sier politiet i en uttalelse.

– Noen av disse menneskene er fraktet i land, men et antall personer er fortsatt ikke gjort rede for, fortsetter de.

George Novak / New Zealand Herald

Folk er dekket av aske

Det var tidligere på dagen at New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte at rundt 100 personer var på eller rundt øya, men antallet er nå blitt endret.

Ifølge New Zealand Herald kan man se at folk som har vært på vulkanøya, ankommer land dekket av aske.

Mange av dem som var på vulkanøya, var cruiseturister fra skipet Ovation of the Seas. Det bekrefter cruiseselskapet som eier skipet.

Nivå fire av fem

GeoNet, som overvåker vulkanene på New Zealand, melder at vulkanutbruddet var på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid. Omtrent minuttet senere skjedde utbruddet.

Aske ble sendt 3.600 meter opp i luften under utbruddet, ifølge myndighetene.

Politiet har bedt folk unngå områder som ligger nær utbruddet.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya. Ifølge GeoNet er vulkanen den mest aktive vulkankjeglen på New Zealand. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.