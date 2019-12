Minst én kritisk skadet og flere turister kan være savnet etter vulkanutbrudd på New Zealand

Utbruddet på White Island skjedde i 14-tiden lokal tid, som ligger 50 kilometer nord for Nordøya på New Zealand. En redningsaksjon pågår.

– Det ble først antatt at det var rundt 100 mennesker på eller ved øya da utbruddet skjedde. Nå tror vi at det er færre enn 50 mennesker, sier politiet i en uttalelse.

– Noen av disse menneskene er fraktet i land, men et antall personer er fortsatt ikke gjort rede for, fortsetter de.

Politiet opplyser at tilstanden er kritisk for minst én person.

Dekket av aske

Det var tidligere på dagen at New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte at rundt 100 personer var på eller rundt øya, men antallet er nå blitt endret.

Ifølge New Zealand Herald kan man se at folk som har vært på vulkanøya, ankommer land dekket av aske.

Ifølge ambulansetjenesten St. Johns trenger opp til 20 personer behandling etter vulkanutbruddet mandag. Dette tallet er ikke bekreftet fra myndighetene.

Mange av dem som var på vulkanøya, var cruiseturister fra skipet Ovation of the Seas. Det bekrefter cruiseselskapet som eier skipet.

Nivå fire av fem

GeoNet, som overvåker vulkanene på New Zealand, melder at vulkanutbruddet var på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid. Omtrent minuttet senere skjedde utbruddet.

Aske ble sendt 3.600 meter opp i luften under utbruddet, ifølge myndighetene.

Politiet har bedt folk unngå områder som ligger nære utbruddet.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya. Ifølge GeoNet er vulkanen den mest aktive vulkankjeglen på New Zealand. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.