Da Laurel Chor kom hjem til Hongkong i forrige uke etter fire måneder i Europa, ble hun møtt av en hel hær av helsearbeidere på flyplassen.

Den prisbelønte pressefotografen måtte fylle ut skjemaer og laste ned en smitte-app under helsemyndighetenes oppsyn. Rundt armen fikk hun et elektronisk håndjern – en sporingsmekanisme for å sikre at hun ikke bryter karantenetiden på to uker.