Britenes ambassadør til USA trekker seg

Saken oppdateres.

Årsaken skal være de lekkede e-postene med kritikk av Trump-administrasjonen.

– Den nåværende situasjonen gjør det umulig for meg å gjøre jobben min slik jeg ønsker å gjøre den, skriver Darroch i et brev til Sir Simon McDonald, som er undersekretær ved det britiske utenriksdepartementet, ifølge The Telegraph.

Han forklarer det med at lekkasjen av dokumentene har ført til enorme spekulasjoner rundt hans rolle og hans gjenværende tid som ambassadør, og at han ved å gå av vil bidra til å stoppe spekulasjonene.

Darrochs kontrakt varte ut året.

May: – Dypt beklagelig

Theresa May beskriver Darrochs avgang som dypt beklagelig.

– Vi står i dyp takknemlighetsgjeld til ham, sier May ifølge The Telegraph.

Den britiske USA-ambassadøren skal ifølge de lekkede dokumentene som Daily Mail fikk tilgang til, ha inneholdt svært negative karakteristikker av Trump og hans administrasjon.

«Udugelig», «inkompetent» og «usikker» skal være blant adjektivene Darroch har brukt om Trump, i sin kommunikasjon med den britiske regjeringen, skriver The Daily Mail.

Parlamentsmedlem Tom Tugendhat er svært kritisk til ambassadørens avgang. I et intervju med Financial Times, spør han seg hva man kan lære av denne episoden, og svarer følgende.

– Utenlandske ledere kan bestemme politikken vår ved å mobbe diplomatene våre. Hvis du ikke støtter dine utsendinger undergraver du dem. Det svekker vår innflytelse og undergraver interessene til det britiske folk, skriver Tugendhat til Financial Times journalist Sebastian Payne.

Skal ha gått av som følge av manglende støtte

BBC skriver at de forstår det som at Darroch trakk seg som følge av manglende støtte fra Boris Johnson. Kilder til The Telegraph hevder det er årsaken.

I gårsdagens TV-debatt mellom Boris Johnson og Jeremy Hunt, ble Johnson spurt gang på gang om Darroch burde beholde jobben sin. Johnson nektet å svare.

I dag beklager Johnson ambassadørens avgang.

– Han er en strålende diplomat og jeg har jobbet med ham i mange år.