Iraker dømt til livstid for voldtekt og drap på tenåringsjente i Tyskland

14-åringen ble funnet drept 6. juni i fjor i et hull i bakken nær en toglinje i byen Wiesbaden, etter å ha vært forsvunnet i to uker.

Kort tid etter drapet returnerte den irakiske flyktningen og hans familie til Irak, men han ble pågrepet noen få dager senere og utlevert til Tyskland.

Under rettssaken ble mannen anklaget for å ha kvalt 14-åringen for å dekke over voldtekten.

Mannen har erkjent drapet på jenta, men ikke voldtekten.

22-åringen er også tiltalt for å ha voldtatt en 11 år gammel jente. Denne rettssaken vil holdes på et senere tidspunkt.