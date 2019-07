Gutten rakk ikke å bli tre uker gammel. Da han kom til sykehuset i flyktningleiren Al-Roj nordøst i Syria, hadde lungebetennelsen begynt å gjøre det vanskelig for ham å puste.

Noen uker tidligere hadde moren, 19 år gamle Shamima Begum, bedt britiske myndigheter ta henne og sønnen tilbake. Da var det gått fire år siden hun reiste fra hjemmet sitt i Øst-London til krigsherjede Syria.

I et intervju med britiske Sky TV sa Begum at hun fortsatt ikke angrer på at hun sluttet seg til terrorgruppen Den islamske staten (IS). Men nå vil hun hjem.

Det britiske innenriksdepartementet svarte med å ta fra henne statsborgerskapet.

Hard linje

Storbritannia er blant landene som fortsetter å vende ryggen til kvinner og barn i syriske flyktningleirer.

Begums sønns død utløste debatt i Storbritannia. Opposisjonen mener regjeringen kan ha brutt folkeretten ved å gjøre henne statsløs.

I land over hele verden stilles nå de samme spørsmålene: Skal man hente hjem barn av IS-medlemmer, eller la dem lide for foreldrenes valg? Bør man hente både kvinner og barn? Er det mulig å repatriere alle borgere som sluttet seg til IS?

Praksisen i de ulike landene er foreløpig svært ulik: Noen få land, som Norge, Sverige og Tyskland, har hentet hjem foreldreløse barn. Lenger øst har land som Russland, Kasakhstan og Indonesia hentet hjem flere hundre IS-medlemmer.

En rekke land som opprinnelig varslet en hard linje overfor Syria-farere, har siden måttet endre linje og ta tilbake både voksne og barn. Frankrike er et av disse.

11.000 kvinner og barn

Nylig slo FN fast at land må ta ansvar og hente hjem familiemedlemmer av IS-krigere. Situasjonen i de syriske flyktningleirene er på bristepunktet. Også kurdiske myndigheter vil sende kvinner og barn tilbake til sine hjemland.

De lokale myndighetene som styrer flyktningleirene, vil ikke oppgi eksakte tall på hvor mange mennesker av ulik nasjonalitet som befinner seg i flyktningleirene.

Men bare i Al-Hol sitter det 11.000 kvinner og barn fra minst 50 land utenfor Syria og Irak. I tillegg sitter andre i leirene Ain Issa og Al-Roj.

Røde Kors: – Alle barn og kvinner bør hentes

Røde Kors opprettet nylig et feltsykehus i Al-Hol. Generalsekretær Bernt Apeland beskriver en «veldig krevende humanitær situasjon».

– Det er en fullstendig overfylt flyktningleir som bærer helt tydelig preg av at det kom altfor mange mennesker på altfor kort tid, sier Apeland.

Han sier syriske selvstyremyndigheter har svært begrensede ressurser til å ta vare på de rundt 100.000 menneskene i leirene.

– Lokale myndigheter mener andre land har et moralsk og juridisk ansvar for å hente hjem borgerne de selv har eksportert, sier Apeland.

Han er kritisk til at det tilsynelatende ikke har skjedd mer fra norske myndigheters side etter at fem foreldreløse barn ble hentet i mai.

Mange kvinner og barn har nå sittet i Al-Hol i mer enn seks måneder. Apeland mener det begynner å haste.

– Røde Kors mener praksisen i alle land bør være å strekke seg så langt man kan for å hente ut både barn og mødre som selv har uttrykt et ønske om å komme hjem.

Fakta: Disse europeiske landene har tatt tilbake borgere Norge: Hentet fem foreldreløse barn i juni. Sverige: Hentet syv foreldreløse barn i mai. Danmark: To barn hentet ut av franske myndigheter. En alvorlig såret 13-åring ble hentet av danske myndigheter i juni. Nederland: To foreldreløse barn hentet i juni. Belgia: Hentet seks foreldreløse barn i juni. Frankrike: Hentet 12 foreldreløse barn i juni. Tyskland: Hentet mellom 5 og 10 barn i april. Kosovo: Hentet 110 menn, kvinner og barn i april. Nord-Makedonia: Først ute med å ta tilbake syv fremmedkrigere i august 2018.

Kan påvirke regionen i lang tid

Et ytterligere spørsmål er hva som skal skje med internasjonale fremmedkrigere som ble tatt til fange av Syrias demokratiske styrker (SDF) da IS’ såkalte kalifat kollapset.

Ifølge lokale myndigheter sitter minst 1000 fengslet i Syria. USA-støttede SDF har varslet at de ikke har kapasitet til å sikre fengslene på lang sikt. Risikoen for at fremmedkrigere løslates eller rømmer, øker ettersom tiden hales ut.

Den amerikanske terrorforskeren Brian Jenkins mener verdens håndtering av fremmedkrigere og deres familier i Syria vil påvirke stabiliteten i Midtøsten i mange år fremover.

Han peker på en rekke faktorer som påvirker praksisen i ulike land:

Holdninger blant folket

Nasjonal og internasjonal lovgivning

Praktiske utfordringer

Sikkerhetshensyn

Ifølge Jenkins mangler verden en overordnet strategi. Men han tror det vil bli vanskelig å enes om en felles løsning.

Terrorforsker: Trussel både i Syria og i hjemlandene

Det er Magnus Ranstorp, terrorforsker ved Forsvarshögskolan i Sverige og en del av ledelsen for EUs Radicalisation Awareness Network (RAN), enig i.

– Hvert land har ulik lovgivning og ulike forutsetninger for å håndtere IS-medlemmer, sier Ranstorp.

Han beskriver en situasjon der mange land befinner seg i samme situasjon, men hvor alle avventer og ser hva de andre gjør:

– I Sverige har man erfart hvor vanskelig det var for psykiatrien å hente hjem bare syv foreldreløse barn. Fortsatt er det snakk om 65 barn i Syria. Å få dem hjem vil innebære å ta dem fra foreldrene, noe som i seg selv vil være traumatiserende.

Ranstorp mener at selv om det humanitære argumentet for å hente barna veier tungt, så er ikke sikkerhetsargumentet like overbevisende.

– Mange mener barn og voksne vil bli mer radikaliserte av å bli værende i området. Men realiteten er at mange av disse menneskene vil være en trussel uansett hvor de befinner seg.

Land som Russland, Usbekistan og Kasakhstan har hentet hjem IS-familier i hundretall. Ranstorp mener situasjonen der er en helt annen.

– Dette er ikke demokratier med den samme velferdstanken som i vår del av verden. Russland er langt hardere i metodene for å reintegrere og overvåke tidligere IS-krigere, sier Ranstorp.

Fire tilnærminger til IS-problemet

1. Ikke hente noen

Pluss:

Ved å vise en hard linje overfor IS-medlemmer unngår politikere å opprøre velgere.

Noen mener IS-krigere må straffes i Syria, der forbrytelsene er begått.

Minus:

Barn dør i leirene, mens mange voksne dømmes til døden.

Risikoen kan øke for at radikaliserte borgere kommer seg hjem selv.

Storbritannia er blant landene som fortsatt ikke har vist vilje til å hente hjem barn fra leirene. Frankrike var også lenge motvillig. I mai ble imidlertid en gruppe franske foreldreløse barn hentet ut av Al-Hol.

Land som Sverige og Frankrike ønsker i stedet å opprette et internasjonalt tribunal som kan dømme fremmedkrigere i Syria og Irak. Også Syrias demokratiske styrker (SDF) støtter en slik løsning.

Noen forskere påpeker imidlertid at en slik løsning innebærer en rekke juridiske og praktiske utfordringer. Det løser heller ikke den akutte situasjonen i flyktningleirene.

Afshin Ismaeli, Aftenposten

2. Hente barn

Pluss:

Mange mener barna er uskyldige og bør få hjelp til å komme hjem.

Mulig å identifisere foreldreløse barn ved hjelp av DNA-testing.

Minus:

Barna som ikke er alene, kan kun hentes med foreldrenes samtykke.

Dersom mor ikke samtykker, blir noen barn fortsatt sittende i elendige forhold.

Hittil i år har enkelte vestlige land hentet foreldreløse barn ut av leirene:

Syv svenske barn ble hentet av bestefaren sin.

Først da Aftenposten fant fem foreldreløse norske barn i Al-Hol, endret regjeringen politikk og planla en redningsaksjon.

To gutter som ble kidnappet til Syria fra den lille karibiske øystaten Trinidad og Tobago, fikk ingen hjelp av egne myndigheter. Først da rockestjernen Roger Waters stilte sitt privatfly til disposisjon, fikk moren fløyet guttene hjem.

Afshin Ismaeli, Aftenposten

3. Hente barn og foreldre

Pluss:

Unngår å måtte ta barn fra foreldrene.

Mulig å straffeforfølge voksne i hjemlandet.

Minus:

Det er politisk upopulært å bruke ressurser på å hjelpe IS-medlemmer.

Vanskelig å skaffe bevis nok til å straffe folk for lovbrudd begått i Syria.

USA har gjentatte ganger oppfordret andre land til å ta tilbake borgere som ble anholdt da de siste restene av IS’ såkalte kalifat falt. Men landene som har vist størst vilje til å hente kvinner og barn, er Russland og tidligere russiske republikker som Usbekistan, Kasakhstan og Tadsjikistan. Det siste året er grupper på flere hundre blitt fløyet tilbake til sine hjemland.

Den tsjetsjenske krigsherren Ramzan Kadyrov sies å være en viktig pådriver for denne praksisen i sin region. Han ønsker å fremstå som en leder for alle russiske muslimer.

Afshin Ismaeli, Aftenposten

4. Hente alle borgere

Pluss:

Mer kontroll på reintegrering dersom man henter alle borgere.

Tidligere IS-medlemmer kan sitte på verdifull etterretningsinformasjon.

Minus:

Risiko for terrorangrep og ytterligere radikalisering i hjemlandet.

Kosovo er et av ytterst få land som tidlig besluttet å hente hjem alle borgere i Syria – også fremmedkrigere. I august 2018 ble 110 mennesker fløyet til Kosovo i regi av regjeringen.

Myndighetene har iverksatt et omfattende program for å følge opp og reintegrere alle tidligere IS-medlemmer. Eksperter har påpekt at noe av motivasjonen kan være å sikre verdifull etterretningsinformasjon fra tidligere IS-medlemmer.