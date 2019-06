I to dager har lederne for verdens største økonomier hatt møter i Japan. Slik gikk det.

Under G20-møtet treffes toppledere fra verdens største økonomier for å snakke om blant annet handel, økonomi og klima. Dette er det de har snakket om under det to dager lange toppmøtet.

Handelskrigen mellom USA og Kina

Handelskrigen som har pågått i omtrent et år har vært mye omtalt i forkant av møtet. Forhandlingene mellom de to landene brøt sammen tidligere i år etter at USA økte tollen på en rekke kinesiske varer.

President Donald Trump uttalte kort tid etter et møte med sin kinesiske motpart Xi Jinping i Osaka at USA vil utsette nye tolløkninger.

Fakta: Fakta om G20 * G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. * De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA. * Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og FN. * Tilsammen representerer medlemmene rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. * G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

Han gjentok dette på en pressekonferanse etter at G20-møtet ble avsluttet.

– Vi vil ikke øke tollene med de 350 milliarder dollarene vi kunne økt dem med, sa Trump på pressekonferansen.

Trump uttalte også at USA vil gi Kina en liste over ting de vil at Kina skal kjøpe fra dem, skriver CNN.

Susan Walsh / AP/ NTB scanpix

Atomvåpenkontroll

USA og Russland innleder samtaler om atomvåpenkontroll, men det leder ikke nødvendigvis til en videreføring av START, en nedrustningsavtale mellom de to landene, sier president Vladimir Putin, ifølge NTB.

Fredag møttes han og president Trump. Den amerikanske presidenten bekrefter at de diskuterte atomvåpen.

Trump trakk i februar i år USA fra ikkespredningsavtalen for atomvåpen som ble inngått mellom daværende Sovjetunionen og USA i 1987.

Statsoverhodene skal ha bedt sine respektive utenriksministere om å ta forhandlingene videre, men det er ikke kjent når disse forhandlingene vil finne sted.

Paris-avtalen

19 av de G20-landene fastholder at de slutter helt og fullt opp om klimaavtalen som ble forhandlet frem i Paris i 2015, men USA vil ikke være med, melder NTB.

Formålet med Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

I 2017 kunngjorde Donald Trump at USA ønsket å trekke seg fra avtalen, men ifølge avtalen kan de først gjøre det i 2020.

De andre 19 landene er imidlertid enige om at avtalen ikke kan reforhandles, og at de skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen slik den er.

USA ville heller ikke i år slutte seg til dette, og var det eneste landet som ikke signerte slutterklæringen til avtalen.

G20 Osaka Summit Photo/Handout via Reuters/ NTB scanpix

Rakettstriden mellom USA og Tyrkia

Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan leter etter «løsninger» på striden som har oppstått som følge av Tyrkias varslede kjøp av et russisk rakettsystem, melder NTB.

Striden dreier seg om at USA vil nekte NATO-allierte Tyrkia å kjøpe F-35 kampfly, med mindre de bryter avtalen om å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400 innen 31. juli.

Tyrkia på sin side mener de selv har rett til å bestemme hvilke våpensystemer de skal kjøpe.

De to landene kom ikke til noen enighet under toppmøtet, men ifølge Reuters skal den tyrkiske presidenten ha sagt at Trump har hevdet USA ikke vil straffe Tyrkia over dette.

Tyrkia mottar etter planen den første forsendelsen allerede i juli, og Erdogan forsikret under et møte med Russlands president Vladimir Putin lørdag at avtalen står ved lag.

Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS /NTB scanpix

Nord-Korea

Trump inviterte Kim Jong-un til å møte ham i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, skriver BBC. Presidenten inviterte til møtet gjennom en Twitter-melding lørdag morgen. Meldingen kom i forbindelse med at han skal besøke Sør-Korea etter G20-møtet.

På spørsmål fra pressen om han ville være villig til å trå over på Nordkoreansk jord svarte han at han ville følt seg komfortabel med det, skriver CNN.

Senere sa han at tweeten kun var en test for å se om Kim Jong-un var interessert i et møte, skriver CNN.

Om de to hadde møtt hverandre, ville det være det tredje møtet mellom dem.