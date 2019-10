Torsdag ettermiddag samles EUs stats- og regjeringssjefer til det som er ventet å bli et av de mest dramatiske EU-toppmøtene i historien.

Vil Storbritannia endelig komme i mål og få sin brexitavtale?

Den siste uken har vært en politisk berg-og-dal-bane. Nært gjennombrudd i forhandlingene er blitt avløst av rykter om sammenbrudd.

Viktig Macron-Merkel møte onsdag kveld

Rett før klokken 20.00 onsdag kveld avsluttet Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron et arbeidsmøte i Toulouse i Frankrike i forkant av EU-toppmøtet.

Begge statslederne kom med uttalelser som tydet på at et gjennombrudd er nært forestående.

– Vi er nå inne på den siste sprintetappen for forhandlingene og jeg har stor tro på at vi kan komme i mål med en avtale med britene, sa Angela Merkel.

Hun takket samtidig EUs sjefforhandler, Michel Barnier for hans innsats.

Det samme sa Macron:

– Jeg vil takke Barnier for å ha forhandlet med stor seriøsitet og i respekt for alle medlemslandene, sa han.

Fakta: Fakta om Brexit * Storbritannia skal etter planen forlate EU torsdag 31. oktober 2019. * Datoen er allerede blitt forskjøvet to ganger og var opprinnelig satt til 29. mars 2019. * Parlamentet i Storbritannia vedtok i september en lov som beordrer regjeringen til å be EU om en ny utsettelse dersom ingen utmeldingsavtale er på plass innen 19. oktober. Parlamentet har foreslått 31. januar 2020 som ny dato for britenes uttreden hvis dette skjer. * En ny utsettelse av brexit er kun mulig hvis Storbritannia og EUs øvrige 27 medlemsland enstemmig går inn for det.

Lyset på hos Brussels forhandlingsteam

EUs sjefforhandler for brexit-forhandlingene, Michel Barnier orienterte i onsdag kveld medlemslandenes EU-ambassadører om hvordan samtalene går.

Samtidig la Financial Times korrespondent i Brussel ut dette bildet som bevis på at forhandlingene stadig pågår.

Aftenposten fikk også onsdag kveld bekreftet fra diplomatiske kilder at en avtale nærmer seg, men at det fortsatt gjenstår noen viktige og uløste punkter i tilknytning til Irland og Nord Irland.

Irland er fortsatt problemet

Det samme skrev Irish Times onsdag kveld. Avisens Europa-redaktør, Tony Connelly følger brexitforhandlingene tett og skriver at ifølge hans kilder skal alle spørsmål, med unntak av spørsmålet knyttet til merverdiavgift (VAT), være løst.

Det betyr at toll- og avgiftsspørsmålene -samt Irland og Nord Irlands muligheter til å samtykke til endringer i avtalen, skal det være enighet om.

Mer dempet stemning i London

I et regjeringsmøte onsdag ettermiddag informerte Johnson sine regjeringskolleger om at det ikke hadde vært noe gjennombrudd i forhandlingene

Johnson snakket også med partifeller i Parlamentet, og ifølge en av dem skal statsministeren ha brukt en Everest-ekspedisjon som metafor, ifølge NTB.

– Vi er ikke helt på toppen ennå, vi er på Hillary Step på veien opp til Mount Everest. Toppen er ikke langt unna, men er i øyeblikket innhyllet i tåke, skal statsministeren ha sagt, ifølge kilder The Guardian har snakket med.

Boris tok influensavaksine

Samtidig som det kokte rundt brexit-forhandlingene, tok Boris Johnson mandaf influensavaksine på sitt kontor i Downing Street

Det Storbritannia nå ikke trenger, er en statsminister som går ned for telling med influensa bare timer eller dager før en brexitavtale kan være i boks.

Tre punkter som kan felle Johnsons siste brexitplan

«Superlørdag» og veien videre

Dersom det skulle gå mot en EU-avtale fredag, er det allerede planlagt en såkalt «superlørdag» i Det britiske parlamentet lørdag.

Det er statsminister Boris Johnson som har innkalt alle parlamentsmedlemmene. Datoen er ikke tilfeldig. Det er samme dag som fristen for å utsette EU-deadlinen går ut.

Dette er de mest sannsynlige utfallene:

1. Boris Johnson får en avtale og avtalen blir vedtatt i Parlamentet.

Om det foreligger en avtale, må følgende skje: Boris Johnson har ikke lenger flertall i Underhuset. Han er avhengig av at det nordirske støttepartiet DUP. Han må også ha hele sitt parti i ryggen, noe Theresa May aldri hadde. De euroskeptiske rebellene i partiet, den såkalte European Research Group (ERG) med Jacob Rees-Mogg i spissen, må støtte avtalen. I tillegg må de 20 konservative representantene Boris Johnson «ekskluderte» fra partigruppen velge å støtte ham.

2. Johnson har ikke fått en avtale og må be om utsettelse.

Dersom Boris Johnson kommer hjem uten noen avtale, så han pålagt å måtte be om en utsettelse av brexit. Parlamentet vedtok tidligere i høst en lov kalt «Benn Act» som sier at hvis ingen utmeldingsavtale er godkjent av Parlamentet innen lørdag 19. oktober, må Johnson be om brexit-utsettelse til 20. januar 2020.

3. Parlamentet stemmer for Johnsons avtale, men med forbehold.

Dersom Boris Johnson kommer hjem med en avtale, kan han også få flertall om utbrytere fra Labour stemmer for avtalen. Et mulig utfall er at deler av opposisjonen stemmer for avtalen, men bare dersom den inneholder en klausul om at det må holdes en folkeavstemning om forhandlingsresultatet samtidig.

4. Parlamentet velger å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Da går det mot nyvalg i Storbritannia, og også trolig ny folkeavstemning.

