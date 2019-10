Erdogan bekrefter at angrepet er i gang: – Vil fjerne terrorkorridor

Saken blir oppdatert

Tyrkia har de siste dagene varslet en større militæroperasjon mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

Kurderne har vært USAs viktigste allierte i kampen mot IS, men de siste dagene har president Donald Trump tilsynelatende gitt grønt lys til en invasjon, til tross for innsigelser fra Pentagon og Kongressen.

Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

Angrepet i gang

Natt til onsdag meldte Tyrkia at de gjorde seg klare til en offensiv, og onsdag ettermiddag bekreftet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på Twitter at den militære operasjonen mot de kurdiske områdene er i gang.

Han skriver at målet er å fjerne det han omtaler som en «terrorkorridor» langs den sørlige tyrkiske grensen. Han sa at offensiven, kalt «Operation Peace Spring» (operasjon fredsvår) skal fjerne det Tyrkia mener er en trussel fra den kurdiske YPG-militsen og IS, og sørge for at syriske flyktninger kan vende tilbake til en «sikker sone» i områder.

Den kurdiske YPG-militsen har vært en av styrkene har som kjempet hardest mot IS i krigen i Syria.

– Vårt oppdrag er å fjerne etableringen av en terrorkorridor langs vår sørlige grense, og å bringe fred til området.

– Vi vil bevare Syrias territorielle integritet og frigjøre lokalområder fra terrorister, sa han, ifølge Reuters.

Samtidig meldte en reporter fra CNN Turk om flere store eksplosjoner og røyk fra bygninger nær den nordøstlige syriske byen Ras al Ain, på grensen mot den tyrkiske byen Ceylanpinar.

Militærkolonner til grensen

Journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AP observerte tirsdag tre militærkolonner med dusinvis av kjøretøy, deriblant lastebiler med pansrede personellkjøretøy og stridsvogner. De var på vei mot den tyrkiske grensebyen Akcakale.

Tidligere på dagen kjørte minst to busskolonner med tyrkiske kommandosoldater mot grensen, ifølge det statskontrollerte tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole, som studerer militærstrategier og militær doktrine, sa onsdag formiddag at rapportene om bombing av enkelte mål var typisk i en tidlig fase av en krig, for å hindre at motstanderen få forflyttet seg for å gjøre effektiv motstand.

– Det er et klart tegn. Og så er det vanlig at det blir et kraftig bombardement av de områdene man vil slå inn i, for å ødelegge forsvarsposisjoner, sier han.

Ifølge en tyrkisk sikkerhetskilde som Reuters snakket med, vil angrepet starte med flyangrep og deretter artilleri.

Trump-administrasjonen i Washington har opplyst at 50 amerikanske soldater i området der Tyrkia vil gå inn, skal trekkes ut og utplasseres andre steder i Syria «der de ikke havner i kryssild».

– Assad kan bli en vinner i konflikten

Har de kurdiske gruppene noen mulighet til å stå imot tyrkiske angrep?

– I utgangspunktet er Tyrkia en mye kraftigere militærmakt enn de kurdiske YPG, så i en åpen kamp vil YPG tape. Men det er flere faktorer her. Områdene Tyrkia er interessert i, er kjerneområdene for kurderne. De slåss for hjemmene sine, mens Tyrkia slåss med militser og soldater som kanskje ikke vil være der. Det kan også spille inn, sier Thomas Slensvik.

Han sier at Syrias president Bashar al-Assad kan komme styrket ut av det som er i vente, selv om han motsetter seg enhver innblanding i syriske forhold. Det skyldes at kurderne, i møte med trusselen fra Tyrkia, kan være interessert i å forhandle frem en avtale med Assad mot å få noe indre selvstyre.

– Slik kan Assad bli en vinner i konflikten, Slensvik.

Han sier at det som skjer er del av et stort spill med både lokale, regionale og globale aktører, og sier at flere trår varsomt.

– En grunn til det er at Tyrkia ligger mer og mer på vippen mellom øst og vest, og hverken øst eller vest vil fordømme dem for hardt.