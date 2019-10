Demonstrant skutt og såret i Hongkong mens Kina feiret 70-årsjubileum

Politiet har bekreftet at en person er skutt i brystet. Den 18 år gamle mannen skal ha blitt truffet på kloss hold. Han er kritisk skadd, ifølge ledelsen ved et sykehus i byen.

Det er første gang en demonstrant er skutt med skarp ammunisjon av politiet under den flere måneder lange protestbølgen i det delvise selvstyrte kinesiske territoriet.

En video av hendelsen spredte seg raskt på sosiale medier. Den viser tilsynelatende at en politibetjent åpner ild mot en demonstrant som kommer mot ham med en stokk og treffer ham i armen.

Ifølge sykehuset er i alt 31 personer skadd i gatekampene som raste i byen tirsdag. Tilstanden er kritisk for to av dem.

I en videomelding på Facebook uttrykker politiet sorg over at en tenåring er skutt og såret, melder Hongkong-avisen South China Morning Post. Innlegget er også et forsvar for politimannen som skjøt. Han følte seg truet på livet, ifølge uttalelsen.

– Kun dialog hjelper

EU ber om mindre voldsbruk og tilbakeholdenhet fra alle parter.

–EU mener at dialog er den eneste veien framover, sier kommisjonens talskvinne Maja Kocijancic.

Hongkongs myndigheter hadde på forhånd lagt ned forbud mot alle former for demonstrasjoner på 70-årsdagen for opprettelsen av Folkerepublikken Kina. Likevel valgte titusener å marsjere i gatene i protest mot kinesiske myndigheter og Hongkongs egen regjeringssjef Carrie Lam.

Gatekamper og tåregass

Tirsdagens protestmarsj begynte fredelig. Men etter hvert brøt det ut voldsomme gatekamper mellom politi og demonstranter flere steder i byen. Demonstranter satte fyr på veisperringer og kastet brannbomber, mens politiet svarte med tåregass og flere runder med varselskudd.

Utenfor regjeringskvartalet brukte politiet vannkanoner mot en folkemengde utstyrt med paraplyer, som er blitt et kjent symbol for protestbevegelsen i Hongkong.

Selv befant Hongkong-lederen seg i Beijing sammen med en rekke andre mektige politikere for å delta i 70-årsjubileet og for å vise at det kinesiske kommunistpartiet fortsatt står samlet overfor uroen i Hongkong.

Jubileet ble blant annet markert med en massiv militærparade, der noen av Kinas mest avanserte våpen ble vist fram.

Falske sedler

Demokratibevegelsen i Hongkong kaller 70-årsdagen for opprettelsen av Folkerepublikken Kina for en «sorgens dag». Som en symbolsk gest strødde svartkledde demonstranter rundt seg med falske sedler, slik det er tradisjon for å gjøre i begravelser.

– Dette er for lederne som ikke vil høre på vår mening, sa Ray Luk, en av demonstrantene.

Mange ropte slagord mot Kinas kommunistparti med krav om at «makten må gis tilbake til folket».

Forberedt på uro

Hongkong var på forhånd forberedt på uro, og tusenvis av butikker holdt lukket. En lang rekke T-banestasjoner var avstengt.

Politiet i Hongkong hadde på forhånd advart mot at bråkmakere ville ty til «terrorisme» og at situasjonen kunne bli svært farlig.

Hundretusener av hongkongkinesere har de siste månedene gjennomført store demonstrasjoner mot det de mener er Beijings stadig sterkere kontroll over den tidligere britiske kolonien.

Det begynte med protester mot et lovforslag som åpnet for at Hongkongs innbyggere skulle kunne utleveres til Fastlands-Kina for å bli straffeforfulgt der. Forslaget er nå trukket tilbake, men protestene har fortsatt med krav om at Lam går av og at det iverksettes en granskning av politivold mot demonstrantene.