Onsdag kveld landet Storbritannias nye statsminister i Berlin. Det er første stopp på det som skulle være Boris Johnsons signingsferd i Europa:

Arbeidsmiddag med Tysklands forbundskansler Angela Merkel onsdag kveld, lunsj med Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris torsdag -før det hele skulle «krones» på det viktige G7-møtet i helgen.

Der møtes verdens mektigste ledere i det pittoreske franske ferieparadiset Biarritz.

Den røde løperen var rullet ut, og Boris Johnson fikk en storslagen mottagelse da han rett før klokken 18.00 ble tatt imot av Angela Merkel.

Før arbeidsmiddagen holdt de to statslederne en kort pressekonferanse. Tonen var vennlig, men innholdet var like uforsonlig som før.

– Vi kan ikke akseptere den nåværende brexitavtalen, gjentok Johnson.

– Men så fort EU er villig til å fjerne den irske backstop-løsningen(se faktaramme), tror jeg vi kan få til en avtale veldig raskt. Kanskje innen uker, fortsatte Johnson optimistisk.

Fakta: Backstop. Det er begrepet som brukes om løsningen som skal sikre at grensen mellom Irland og Nord-Irland forblir åpen.

Kalles også en forsikring eller et sikkerhetsnett. Den garanterer en sømløs grense mellom EU-landet Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.

Grensen mellom Nord-Irland og Irland blir EUs yttergrense. Den må også beskytte EUs indre marked.

I brexitavtalen Theresa May framforhandlet med EU går det fram at dersom det ikke blir enighet om noe annet etter overgangsperioden, forblir Storbritannia endel av EUs tollunion

blir enighet om noe annet etter overgangsperioden, forblir Storbritannia endel av EUs tollunion Nord-Irland knyttes samtidig nærmere EUs indre marked.

Den nye regjeringen i London mener denne løsningen er udemokratisk og bryter britisk suverenitet.

– Wir schaffen das, sa Johnson, i et forsøk på å løse opp stemningen.

Johnson snakker flytende fransk, men ikke tysk. Han brukte likevel Merkels berømte setning fra flyktningkrisen, om at tyskerne skulle klare å ta imot dem som ville til Tyskland.

Nå mente han at Tyskland og Storbritannia sammen ville klare å løse brexit.

Angela Merkel måtte likevel minne Boris Johnson på at de har lett etter en løsning i to år, uten å finne den:

– Men det er Storbritannia som må komme opp med svaret. Det er dere som må legge nye forslag på bordet.

– Det har Storbritannia foreløpig ikke greid, gjentok Merkel før de to statslederne gikk inn til middag.

Opptakten helt forferdelig

Men allerede før Storbritannias ferske statsminister landet på europeisk jord, var krangelen i gang og ukvemsordene haglet.

Det startet med Boris Johnsons brev til EU-president Donald Tusk søndag kveld. Her krevde Johnson at brexitavtalen måtte gjenåpnes og den såkalte «backstop-løsningen» for Nord-Irland fjernes.

– Den er antidemokratisk og truer freden i Nord-Irland, skrev Johnson.

Tvert imot, var svaret fra Tusk. Denne forsikringsordningen er det som sikrer at grensen mellom Nord-Irland og Irland forblir åpen.

Kravet ble kontant avvist av Tusk og andre EU-ledere. Noe de har gjort de tre årene brexit-forhandlingene har pågått.

Humøret på britisk side ble ikke bedre av at Tusk la ut et bilde på Instagram. Det viste EU-presidenten i feriemodus, liggende i en hengekøye.

Johnsons mottrekk

Etter at Boris Johnsons ble kontant avvist i Brussel, kom mottrekket fra London raskt og kontant:

Britiske EU-byråkrater, statsråder og statssekretærer skal ikke lenger delta på møter i EU. Beslutningen vil tre i kraft i løpet av 10 dager.

Det meddelte statsråd for brexit, Steve Barclay.

– Vi vil fra nå av konsentrere alle ressurser i arbeidet med å sluttføre brexit. Vi vil ikke lenger delta på møter med mindre de er av viktig nasjonal interesse. Vi bruker enormt mye tid på disse møtene. Nå skal de frigjøres til viktigere ting, fortalte Barclay.

– Fra nå av skal vi bare gå på møter som virkelig betyr noe. Det vil spare oss for hundrevis av timer. I stedet skal vi konsentrere oss om avgangsdatoen, 31. oktober og de mulighetene som ligger foran oss, sa Barclay.

