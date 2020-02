21 foreldreløse barn er fraktet ut av den fryktede Al-Hol-leiren i Syria. De er fraktet til leiren Roj, som er en mindre og mer velutstyrt leir. Målet: å hente de 21 barna hjem til landet de eller deres foreldre kom fra.

To av de 21 foreldreløse barna er franske. De skal være hentet ut etter ønske fra franske myndigheter. Kilder sier til Syrian Observatory for Human Rights at de vil bli møtt av franske myndigheter og tatt med til Frankrike. De andre barna i gruppen skal være egyptiske og fra Dagestan. I al-Roj forberedes de til å bli sendt til hjemlandene.

Afshin Ismaeli

203 foreldreløse igjen i leiren

Fremdeles sitter 203 foreldreløse barn av IS-medlemmer igjen i trøstesløse omgivelser i Al-Hol-leiren.

Også i september ble det hentet ut foreldreløse barn: da ble fire barn (ett fra Dagestan og tre fra Tsjetsjenia) overlevert til russiske myndigheter. I oktober overtok østerrikske myndigheter to foreldreløse brødre med østerriksk statsborgerskap. Og to finske foreldreløse barn ble fraktet til Finland 22. desember.

Likevel utgjør disse barna bare en liten andel av rundt 8.000 barn fra 40 ulike land som sitter fast i ulike leire rundt i Syria. Felles for alle er at de vokser opp i elendige forhold. Mange oppdras av radikaliserte mødre med tilknytning til IS. Adskillige av barnas fedre er døde IS-krigere.

Issam Abdallah, Reuters / NTB scanpix

17 land har hentet hjem 650 barn

Minst 17 land har nå hentet hjem mer enn 650 barn fra leirene i Syria, ifølge al-Monitor. Noen er foreldreløse, andre skilles fra mor og noen får reise hjem sammen med mødrene sine.

Norge har til nå hentet ut syv barn. Fem av dem var foreldreløse, to andre barn ble evakuert med mor. Også Finland, Belgia og Kosovo, Usbekistan, Russland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Danmark, Sverige, Indonesia og USA skal ha hentet ut noen av «sine» barn, gjerne mange av gangen.

– Det disse landene gjør, er fremdeles unntaket, ikke regelen, har FNs barneorganisasjon Unicef uttalt.

Fem foreldreløse, norske søsken ble i juni hentet til Norge fra Al-Hol. Barnas norske mor forsvant i det siste IS-området i Syria i mars 2019. Deres afrikanske far ble drept samme år. Tre av barna er født i Norge, mens de to yngste skal ha blitt født i Syria.

Det var Aftenposten som fant de fem barna i leiren. De ble passet på av de to norsksomaliske søstrene fra Bærum, som selv har tre døtre. Aftenposten meldte onsdag at Somalia tilbyr å hente ut alle kvinner og barn med somalisk opprinnelse fra leirene.

Fire norske barn fastlåst i leirene

Tre norske kvinner og tre jenter er i dag igjen i Al-Hol-leiren. En norsk kvinne, Aisha Shezadi, bor med en liten sønn i al-Roj-leiren.

Utenriksdepartementet opplyser til Aftenposten at ingen av dem har per i dag bedt om konsulær bistand til å komme hjem til Norge. Norge kan ikke hente barna alene til Norge uten samtykke fra foreldrene.

Afshin Ismaeli

Også den norske familien som regjeringen i januar evakuerte ut av Syria, ble flyttet fra Al-Hol til al-Roj som første etappe i hjemhentingen. Al-Roj skal være bedre utstyrt for barn. Norske Aisha Shezadi og sønnen hennes bor der nå og har tidligere bodd i Al-Hol.

«Det er stor forskjell mellom al-Roj og Al-Hol», skrev Shezadi i et debattinnlegg i Aftenposten i oktober og trakk frem bedre tilgang til vann, strøm, bedre toaletter og medisinsk hjelp.

371 barn døde i Al-Hol i fjor

Minst 517 personer mistet livet i flyktningleiren Al-Hol i Syria i 2019. 371 barn var blant disse, ifølge den kurdiske hjelpeorganisasjonen Røde halvmåne.

Flere barn og 12 kvinner er rapportert drept i leiren, ifølge al-Monitor.

Afshin Ismaeli

Aftenposten meldte 14. januar at en norskpakistansk kvinne og hennes to barn ble hentet hjem fra Al-Hol-leiren av norske myndigheter.

Utenriksdepartementet omtalte det ene barnet som «antatt syk», morens advokat har tidligere sagt at gutten var «døende». UD sier de hentet den ene gutten ut av humanitære årsaker. Slike evakueringer er farlige og svært kompliserte.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sa Erna Solberg til NRK.

Gutten har siden fått behandling ved Oslo universitetssykehus. Hverken UD, morens advokat eller andre har villet uttale seg om tilstanden. At også den IS-siktede moren ble hentet ut, førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Afshin Ismaeli

– Barna bør absolutt hjem

– Barna bør absolutt fraktes hjem, og i så stor utstrekning som mulig bør også foreldrene følge med, sa Yves Daccord, generalsekretær i Det internasjonale Røde Kors på et møte med det svenske utenriksdepartementet forrige uke.

Han mener det er «vanskelig» å separere barna fra foreldre og særlig mødrene.

Generalsekretær Bernt Apeland i norske Røde Kors var i leiren i fjor. Han har sagt til Aftenposten at regjeringen må hente hjem også de fire andre norske barna.

– Dette er ikke et sted der barn bør være, sier han, og peker på diaré, brannskader, underernæring og luftveissykdommer.

– Det er håpløst å være barn i Al-Hol nå. Dødstallene sier sitt.

Hvilke partier vil hente hjem hvem?

Nordmenn flest mener nå at det er tryggest å hente IS-siktede hjem, og at det var rett å hente den antatt syke gutten til Norge med mor og søster. Dette viser en ny meningsmåling gjort for Aftenposten forrige uke.

Det politiske Norge er fremdeles delt i spørsmålet, flere partier er uenige med seg selv.

Våren 2019 fremmet SV forslag om å hente hjem barna og mødrene deres. Bare Rødt, MDG og SV stemte for.

Noen måneder senere, høsten 2019, fremmet MDG forslag om å hente hjem den antatt syke gutten som 14. januar ble evakuert fra Syria med sin mor og søster. Fremdeles stemte bare Rødt, MDG og SV for.

Arbeiderpartiet var tidligere mot å hente hjem mødrene, men snudde i fjor høst.

KrF og Venstre er for å hente hjem mødre og barn, men er bundet av at de sitter i regjering med Høyre. Høyre har vært uklare.

– I likhet med mange andre i Høyre, var det heller ikke noe ønske for meg å hjelpe moren hjem til Norge, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide en drøy uke etter evakueringen.

Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen fordi moren ble hentet hjem. De har nå sagt at de vil hjelpe barna, men ikke mødrene.