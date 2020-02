19 år gamle Ana Maria Moya fra Colombia opplever jevnlig trakassering. På gaten føler hun seg utrygg, og hun er blitt ranet flere ganger. Moya er frustrert over at flere forbrytelser blir ustraffet, og at kvinner må tåle sjåvinisme og ulikhet. Nå tar hun opp kampen.

– Jeg er sint fordi livet i Colombia er blitt så vanskelig, sier 19-åringen til nyhetsbyrået AP.

Mange drap

Stadig flere kvinnelige aktivister blir drept. Fra 2018 til 2019 steg antallet med nesten 50 prosent, rapporterer FN.

107 aktivister ble drept i fjor, og antall rapporterte saker undersøkes fortsatt. FN mener at tallet vil trolig stige til 120 drepte.

De som er mest utsatt er menneskerettighetsforkjempere. Allerede i år er minst ti aktivister blitt drept i løpet av de to første ukene i januar, ifølge FN.

De fleste drapene i fjor skjedde på landsbygda. I Colombia er det mest kriminalitet på landsbygda, og det er et stort problem med væpnede bander.

– Ethvert angrep mot menneskerettighetsforkjempere er uakseptabelt og utgjør et angrep mot demokratiet, sier Marta Hurtado, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Fakta: Colombia Offisielt navn: República de Colombia Hovedstad: Bogotá Innbyggere: Nesten 50 millioner Befolkningen består hovedsakelig av mestiser. Det vil si at de har blandet etnisk opphav mellom den opprinnelige urbefolkningen og spanjoler og den afrikanske befolkningen som kom under kolonitiden.

Kvinner blir sett på som en trussel

Ivan Valencia / AP / NTB scanpix

Kvinnene tok ledelsen da flere hundre tusen protesterte i hovedstaden Bogota i Colombia i november. Demonstrasjoner ble holdt i flere dager, og de var rettet mot regjeringen og presidenten Ivan Duque. Kvinnene krever at det blir slutt på vold mot kvinner, skriver Colombia Reports.

Nesten hundre tusen kvinner ble offer for vold mellom januar og oktober i fjor. 799 ble drept.

Ana Maria Moya deltar aktivt i demonstrasjoner i Colombia, og deltok på marsjen for Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Kvinner tar på seg større roller både innen politikk og økonomisk, og mange representerer også urbefolkningen og afro-colombianere, opplyser Cecilia Marcela Bailliet, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Når kvinner bruker stemmen sin, blir det tatt alvorlig, og de blir sett på som farlige. Kvinner blir drept fordi de blir sett på som en trussel, mener Bailliet.

Luisa Gonzalez, Reuters / NTB scanpix

Fikk fredspris, men volden øker

Over 50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. Produksjon og eksport av kokain er landets største utfordring. Men i 2016 ble det undertegnet en fredsavtale mellom presidenten og geriljaorganisasjonen FARC. Den skulle stoppe verdens lengste pågående væpnede konflikt.

Norske diplomater hadde en sentral rolle i fredsforhandlingene. President Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris i 2016, men landet sliter med å overholde fredsavtalen.

– Fred krever mer enn en avtale. Det krever fundamental støtte til å få skape likhet og stoppe diskriminering i samfunnet, mener Bailliet.

Antall drap på kvinnelige rettighetsforkjempere viser at det tydelig må gjøres mer for å takle dette problemet, mener FN. Organisasjonen oppfordrer myndighetene til å øke innsatsen for sikkerheten på landsbygda og tilby grunnleggende tjenester, som helse og utdanning.

Deltar i demonstrasjoner hver dag

Colombia er det landet i verden med flest interne flyktninger etter Syria, ifølge FN-sambandet. Bailliet mener landet har store utfordringer med diskriminering.

– Jeg blir sint når jeg ser den samme feilen blir gjort igjen. Du ser områder hvor folk mangler alt. Jeg er veldig bekymret for deres fremtid, sier Bailliet.

Ana Maria Moyas foreldre tok opp lån for at 19-åringen skulle studere og dermed være for opptatt til å demonstrere. Likevel velger Moya å være aktivist. Hun sier at hun vil ha et verdig liv, og at det er derfor hun drar til demonstrasjonene med de andre kvinnene.

– Jeg vil ha forandring, og jeg vil uttrykke det selv, sier Moya om hvorfor hun demonstrerer.