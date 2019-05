Kina sender 71 tonn medisinsk hjelp til Venezuela

Dette er den andre runden med medisinsk hjelp fra Kina til kriserammede Venezuela i det som omtales som et «humanitært, teknisk samarbeid» landene imellom.

Et Boeing 747 med 71 tonn medisiner og operasjonsutstyr ankom hovedstaden Caracas, ifølge en uttalelse fra myndighetene i landet.

– Med denne andre forsendelsen, i tillegg til det vi allerede har mottatt fra Russland, Det internasjonale røde kors og Den røde halvmåne har rundt 166 tonn medisiner og utstyr ankommet landet, sier helseminister Carlos Alvarado.

Ifølge FN har minst en firedel av landets 30 millioner innbyggere behov for humanitær hjelp.

Landet har vært i politisk krise siden januar da opposisjonsleder Juan Guaidó erklærte seg selv som president og fikk støtte fra mer enn 50 andre land, inkludert USA.

Tilgang på hjelpesendinger fra utlandet har blitt en brikke i maktspillet mellom partene, der Guaidó forsøkte å hente inn store mengder USA-støttet hjelp via Colombia, Brasil og Curaçao, men der Venezuelas militære og president Nicolás Maduro sørget for at det ikke lyktes.

I april tillot Maduro at hjelpesendinger fra Røde Kors fikk passere grensa.