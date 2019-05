– Her er jeg! utbryter Juncker og slår opp dørene til kontoret i 13. etasje i EU-kommisjonens ikoniske hovedkvarter Berlaymont.

EU-valget er like om hjørnet, og den 64 år gamle kommisjonspresidenten fra Luxembourg har mindre enn et halvt år igjen av sin periode som en av Europas mektigste.

Nå har han gått med på å gjøre et stort intervju med nordiske nyhetsbyråer i Brussel.

Francisco Seco/ AP/ NTB scpanpix

«Dumme journalister»

En rekke temaer kommer på bordet i den timelange samtalen, som handelskonflikter, høyrepopulisme og ideen om en europeisk hær.

Men Juncker må også finne seg i å svare på spørsmål om sin til tider uvanlige oppførsel.

Blant de mest kjente eksemplene er en video fra et toppmøte i Riga i 2015 der Juncker hilser på Ungarns statsminister Viktor Orbán med ordene «hallo, diktator» og klapser ham på kinnet. Et annet eksempel er en video fra i fjor der Juncker rusker en kvinnelig EU-ansatt i håret.

– Når du ser tilbake på dette, skammer du deg? spør NTB.

– Nei, ikke i det hele tatt, sier Juncker bestemt.

Han forklarer begge hendelsene som fleiping med personer han kjenner godt.

– Hvordan ønsker du å svare dem som beskylder deg for å drikke for mye?

– Jeg svarer aldri på det spørsmålet lenger. Jeg har sagt så mange ganger at jeg ikke har noe problem med alkohol, og dumme journalister stiller alltid det samme spørsmålet. Hvis man har svart på et spørsmål, hvorfor må man svare om og om igjen på det samme spørsmålet?

Fakta: Dette er Jean-Claude Juncker President i EU-kommisjonen siden 2014. Stiller ikke til gjenvalg når mandatet utløper 31. oktober. Statsminister i Luxembourg i over 18 år fra 1995 til 2013. Var også leder for gruppen av euroland i EU i åtte år. Tilhører det kristendemokratiske partiet CSV. Født 9. desember 1954 i Redingen i Luxembourg (alder 64 år). Utdannet jurist.

Nordlig manko

På gangen utenfor henger portretter av de tidligere presidentene. Alle menn. Ingen fra Norden.

– Jeg ville ikke ha blitt lei meg hvis noen fra det kloke nord fikk en av toppjobbene, sier Juncker.

Han tar også til orde for kjønnsbalanse når neste Kommisjon skal velges, og sier det er «latterlig» at det i dag bare er 9 kvinner blant de 27 kommissærene hans.

Norge har ikke plass rundt bordet. Det beklager Juncker, som mimrer om da Norge var kandidatland og fikk være med.

– Jeg var statsminister da Norge deltok i ministerrådet og i Det europeiske råd. Og jeg likte ideen. Så ga ikke folkeavstemningen det resultatet vi hadde håpet på, sier han.

Juncker legger til at han beundrer Norge.

– Norge er langt mer europeisk enn enkelte av EUs grunnleggere.

Hyller den nordiske modellen

Et prestisjeprosjekt for Juncker har vært «den sosiale søylen» – et forsøk på å få EU sterkere på banen i sosialpolitikken.

I Skandinavia har det skapt frykt for at EU skal begynne å regulere feltet så sterkt at det undergraver den nordiske arbeidslivsmodellen.

Men kristendemokraten Juncker er ikke bekymret.

– Nei. Den sosiale søylen vil ikke true den nordiske modellen, forsikrer han.

– I den nordlige delen av EU spiller arbeidslivets parter en stor rolle, og det vil jeg ikke å endre, for det har vist seg å fungere.

Nærkontakt

Etter intervjuet kommer Juncker bort til NTBs korrespondent og rusker ham kraftig i håret med begge hender, akkurat som i videoen som gikk sin seiersgang på nettet i fjor, der han rusker i håret til en kvinnelig EU-ansatt.

– Jeg liker ham, sier Juncker.

Dagen etter mottar korrespondentene en epost der Juncker ber om at uttrykket «dumme journalister» fjernes fra sitatene. Men NTB godtar ikke slike endringer i avgitte uttalelser.