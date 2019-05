Politiaksjon mot 19 tyske banker og hjem knyttes til skatteparadis

Tidlig om morgenen onsdag startet aksjonene etter anklager mot Deutsche Bank om hvitvasking av penger knyttet til de såkalte Panama Papers-avsløringene i 2016.

De åtte personene som er under etterforskning skal ha grunnlagt selskaper i skatteparadiser. Dette skal ha vært støttet av en tidligere britisk filial av Deutsche Bank på De britiske jomfruøyene, skriver The Guardian.

Har tilbudt bistand

Ved hjelp fra et tidligere datterselskap av en stor tysk bank skal de ha grunnlagt selskaper i skatteparadiset på De britiske jomfruøyene. Formålet var å holde kapitalgevist unna de tyske skattemyndighetene og på den måten unngå skatt, mener Frankfurts statlige påtalemyndighet.

Ransakelser ble utført på kontorer til skatterådgivere og eiendomsforvaltningsselskaper i München, Hamburg, Bad, Tölz, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Aachen, Köln og på øya Sylt på grensen til Damark.

I en uttalelse fra Deutche Bank onsdag ble det understreket at undersøkelsene er rettet mot private kunder og ikke mot selve banken. Banken hevder at kontorene deres ikke har blitt gjennomsøkt, og at banken har tilbudt seg å bistå etterforskere og frivillig bidratt med en liste med dokumenter som ble etterspurt.

Rystet investorer

Den siste aksjonen var knyttet til en sak som har rystet både investorer og myndighetene i Tyskland. 29. og 30. november 2018 gjorde mer enn 170 tjenestemenn søk på hovedkontoret i Deutche Bank og andre kontorer.

Bankens tap i fjerde kvartal skal delvis ha vært forårsaket av den negative effekten i etterkant av raidene. Onsdag ville banken fortsatt ikke innrømme feil.

Filialen av Deutche Bank på de britiske jomfruøyene var en del av en virksomhet som senere ble solgt til NT Butterfield & Son, en utlånsvirksomhet som var basert på Bermuda.