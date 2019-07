Tysk politi sier de har forhindret et mulig terrorangrep

Politiet gjennomsøkte flere leiligheter i Köln og i Düren, samt på en byggeplass, i forbindelse med de mulige terrorplanene. Seks menn er pågrepet.

– Vi har hatt kunnskap om at et angrep kunne være nært forestående, sier Klaus-Stephan Becker i politiet i Köln.

En av de pågrepne, en tysk-libanesisk konvertitt fra Berlin, har vært kjent i årevis som en mulig trussel mot sikkerheten, opplyser politiet. De sier han har nær tilknytning til jihadistiske kretser i hovedstaden. Mannen, som er i 30-årene, flyttet nylig til Düren.

I en samtale som ble avlyttet, skal mannen vært tydelig på at han var klar til å utføre et angrep. Politiet har foreløpig ikke opplyst når og hvor det var planlagt at angrepet skulle skje.

Ifølge tyske sikkerhetsmyndigheter er mannen medlem av en «meget konspiratorisk multinasjonal gruppe».

Blant de øvrige fem som er pågrepet, er det ytterligere to tyske konvertitter.