Ursula von der Leyen er utpekt som EU-kommisjonssjef. Men blir hun valgt?

Lederne i EU-landene skar igjennom og nominerte Ursula von der Leyen til ønskekandidat for toppjobben etter Jean-Claude Juncker, altså som president i EU-kommisjonen. Slik unngikk EU nye uker og kanskje måneder med kontroverser om toppjobbene.

Men i dag holder Brussel pusten i frykt for at den kjappe løsningen skal vise seg å ha vært alt for kjapp. Formelt er det nemlig EU-parlamentet som velger presidenten.

Rett etter klokken ni holdt von der Leyen talen hun håper vil gi henne stemmene hun trenger når selve avstemningen kommer kl 18. Så langt er det bare hennes egen fraksjon, de konservative og kristeligdemokratene, som lover full støtte. Andre har sagt at de vil høre talen først.

Hun begynte på fransk, og fortsatte på tysk og engelsk. Von der Leyen anser at klimasaken er den største utfordringen i årene som kommer, hun lovet å jobbe for minstelønn i hele EU og mer rettferdig skattlegging av de store nettselskapene, skriver Die Welt, som kaller talen «selvsikker og lidenskapelig».

Hun understreket at hun er opptatt av rettsstatsprinsipper, et signal til Polen og Ungarn om at hun ikke har tenkt å ignorere utviklingen der. Også situasjonen i Middelhavet ble berørt. - Det er en plikt å redde menneskeliv på sjøen, sa hun og fortalte at også hennes familie tok imot en syrisk flyktning for fire år siden.

Trakk seg som forsvarsminister i går

Ursula von der Leyen var tysk forsvarsminister helt til hun trakk seg i går ettermiddag. Avgjørelsen kan sees som et håpefullt signal om at hun satser alt på seier.

Om hun får de påkrevde 374 stemmene som sikrer absolutt flertall i dagens avstemning er sannsynlig, men ikke sikkert – og for å sikre tyngde i mandatet bør hun ha mer enn det. Alt under 400 stemmer ville være en katastrofe, skriver Politico. Det sitter pr. nå 747 representanter i Europaparlamentet.

FRANCOIS LENOIR/REUTERS/NTB scanpix

... det er ikke deg, men ...

I alle de politiske fraksjonene i EU-parlamentet er frustrasjonen stor, skriver Süddeutsche Zeitung. De siste dagene har Ursula von der Leyen drevet intensiv valgkamp, og overalt møter hun liten entusiasme og ordene: ... det er ikke deg, men ...

Hovedgrunnen for frustrasjonen er nemlig at von der Leyens navn overhodet ikke var oppe før EU-valget i mai og bare de færreste vet hvem hun er. Partigruppene hadde stilt med såkalte Spitzenkandidater, toppkandidater, i et håp om at valget skulle føles mer demokratisk når velgerne på forhånd visste hvem som var kandidat til president-posisjonen.

I stedet skar altså EU-rådet gjennom og kastet alle toppkandidatene på båten, fordi de internt ikke kunne bli enige om kabalen.

Fakta: Ursula von der Leyen Tilhører det kristeligdemokratiske partiet CDU og er en av Angela Merkels nærmeste medarbeidere. Hun var tysk forsvarsminister helt til hun trakk seg i går ettermiddag. Født i 1958 i Brussel, der hun også vokste opp. Utdannet lege. Den eneste som har sittet i alle Angela Merkels regjeringer siden 2005. Først som familieminister, deretter som arbeidsminister og siden 2013 som forsvarsminister. Gift, syv barn. Snakker engelsk og fransk.

Lite entusiasme hjemmefra

Det skal ha vært Frankrikes president Emmanuel Macron som først trakk von der Leyens kandidatur opp av hatten. I Frankrike er dette populært og vurderes som en seier for Macron, skriver Der Spiegel. At hun står Angela Merkel nær og at von der Leyen snakker utmerket fransk er blitt mye omtalt.

I Tyskland har derimot kandidaturet blitt lunkent mottatt. Der anser mange at Ursula von der Leyen har gjort en så elendig jobb som forsvarsminister at hun egentlig er på vei ut. Blant annet granskes hun av parlamentet på grunn av overdreven og ugjennomsiktig bruk av eksterne konsulenter.

Valgløfter

En eksakt opptelling av stemmene i forkant er nesten umulig, fordi dette både handler om land og partitilhørighet. Dessuten er det hemmelig valg.

Men selv om frustrasjonen og motviljen virker intens i forkant av valget, kan det vise seg at mange tross alt foretrekker von der Leyen fremfor alternativet: en lang og vanskelig prosess. Skulle hun ikke få nok stemmer, må det europeiske råd stille med en ny kandidat innen 30 dager.