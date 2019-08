To norske statsborgere har blitt fengslet i Tyrkia i sommer. Begge har kurdisk bakgrunn og blir ifølge tyrkisk presse anklaget for å ha tilknytning til PKK, det kurdiske arbeiderpartiet, som anses som en terrororganisasjon i Tyrkia.

– Vi er kjent med at to norske borgere er fengslet i Tyrkia. Vi gir dem konsulær bistand, sier fungerende underdirektør i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde.

Anklages for tilknytning til PKK

UD vil ikke si noe om når de to ble pågrepet og hva slags lovbrudd de er anklaget for. Lunde begrunner dette med at denne typen saker er underlagt taushetsplikt.

- Hva innebærer konsulær bistand?

- Vi kan ikke si noe om hva det omfatter i dette tilfellet. Men generelt kan det dreier seg om å gi råd, skaffe advokat og varsle pårørende, sier Lunde.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ble den ene mannen pågrepet 27. juli, i den nordvestlige provinsen Bursa. Han skal ha blitt anklaget for å hatt ansvaret for gruppens organisatoriske virksomhet i Norge og Europa.

Pågrepet i juni

PKK-geriljaen er forbudt i Tyrkia, og er ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU.

UD vil ikke si noen om hvem de to fengslede er, men påpeker at utenrikstjenesten «opplever utfordringer i bistå norske borgere som reiser til land der har opprinnelse fra».

UD bekreftet i juni at en annen norsk statsborger var på grepet i Tyrkia. Ifølge tyrkiske medier mente tyrkiske sikkerhetstjeneste at den 55 år gamle mannen skulle ha drevet aktiviteter for PKK i Norge.