New Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene

Regjeringen på New Zealand hadde varslet at den ville presentere forslag til våpenreform etter moské-massakrene i Christchurch der 50 mennesker ble drept, men det tar litt tid for det formelle er på plass.

Torsdag kunngjorde statsminister Jacinda Ardern innføringen av et umiddelbart forbud mot militæraktige halvautomatiske våpen og automatvåpen, samt forbud mot større magasiner og modifiseringer. Ardern sier forbudene er et midlertidig tiltak for å forhindre at folk hamstrer disse produktene i tiden fram til en permanent våpenreform er en realitet.

– Kort sagt, hvert halvautomatiske våpen brukt i terrorangrepet på fredag, vil bli forbudt i dette landet, sier Ardern.

Hun la til at magasiner med høy kapasitet og installasjoner tilsvarende såkalte «bump stocks» også er forbudt. «Bump stocks» er en innretning som gjør at halvautomatiske våpen i praksis oppfører seg som helautomatiske våpen, og ble blant annet brukt av drapsmannen i Las Vegas som tok 58 liv og skadd over 850 mennesker i 2017.

Gjerningsmannen forrige fredag brukte til sammen fem skytevåpen, deriblant to hagler og to halvautomatiske våpen, ifølge Ardern. Han brukte også ekstra store magasiner.

Ifølge Reuters er 29 av de rundt 50 som ble skadd i angrepet fremdeles innlagt på sykehus. Åtte av dem ligger fremdeles på intensivavdelingen. Mange av dem måtte gjennom flere operasjoner på grunn av kompliserte skuddskader.