Ny Los Angeles-rekord med 49 grader i skyggen. Men USAs velgere er kjølige til klimasak.

I California herjer hetebølger og branner. Samtidig er amerikanske velgere lunkne til å la klimaendringer avgjøre valg.

Søndag ble det målt 49 grader i Los Angeles. Mange søkte til Venice Beach for en avkjølende dukkert i Stillehavet. RINGO CHIU, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

I El Dorado, ti mil vest for Los Angeles, holdt et par fest i helgen. Høydepunktet skulle være å avsløre om babyen de venter, er gutt eller jente. En slik avsløring markeres gjerne med fyrverkeri.

Samtidig er USAs mest folkerike delstat for tiden hardt rammet av branner i skog og terreng. Hittil i år har Californias branner dekket et område litt mindre enn Rogaland fylke. Varme og tørke har ført til at små gnister kan få store følger.

Denne gangen gikk det galt. Brannvesenet måtte rykke ut med fire helikoptre, 60 brannbiler og over 500 mannskaper. Gnistene antente nemlig en brann som rammet et område omtrent hundre ganger så stort som Frognerparken.

Varmerekord i LA

Og det er virkelig varmt i området for tiden. Søndag målte meteorologene 49 varmegrader (121 fahrenheit) i skyggen i Woodland Hills. Dette er et strøk i Los Angeles fylke, en halv times kjøretur vest for sentrum. Aldri før har det vært målt så høy temperatur i Los Angeles.

I storbyen og områdene rundt åpnet myndighetene 41 sentre der folk kunne komme for å kjøle seg ned. Strendene har vært holdt stengt i andre store feriehelger i sommer på grunn av koronaviruset. I helgen valgte myndighetene å holde dem åpne foran en fridag mandag på grunn av den kvelende heten.

I varmen kjørte folk luftkjølingen sin på full guffe. Dette utløste advarsler fra strømselskapene om at områder ville få kuttet strømmen etter tur. Mandag morgen hadde man hittil unngått dette.

En brannkonstabel løper langs Highway 168 med et bluss mens han søndag tenner en kontrollert motild mot en skogbrann i Shaver Lake i California. Marcio José Sanchez, AP/NTB scanpix

Klima ikke sentralt

Klimaspørsmål har hittil ikke vært en sentral del av presidentvalgkampen mellom Joe Biden og Donald Trump. Et par meningsmålinger kan bidra til å forklare hvorfor:

Fakta Klimaendringene Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,85 grader celsius i perioden 1880–2012. Siden 1951 har temperaturen økt med 0,6 grader. Økningen tilskrives i all hovedsak forbrenning av fossile drivstoffer og annen menneskelig aktivitet. De mest omfattende konsekvensene av en varmere klode regnes for å være stigende havnivå, endring av klimasoner, krympende isbreer, hyppigere ekstremvær, spredning av sykdommer, usikkerhet for mat- og vannforsyning og økende migrasjon. I Parisavtalen fra 2015 ble verdens land enige om å begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius, men USA har formelt trukket seg fra avtalen. Kilde: FNs klimapanel/Aftenposten Vis mer

Ja, det er et problem ...

De aktuelle hendelsene i California illustrerer hvordan amerikanere anser problemer med et endret klima. Seks av ti sier i en måling for Pew Research at klimaendringer påvirker deres lokalmiljø. Folk som bor nærmere USAs kyster enn 40 km, er mer tilbøyelige enn andre til å mene at endret klima kan merkes på hjemstedet.

... også i koronakrisen ...

Koronapandemien har heller ikke parkert uroen for klimaet, viser en undersøkelse gjort av Stanford-professor Jon Krosnick på oppdrag for en miljøtenketank. Andelen personer som mener det bør gjøres mer mot klimaendringer, har steget litt siden i fjor.

... men er det viktig nok?

En annen undersøkelse fra Pew Research viser likevel at klima ikke når helt opp når folk skal prioritere hva som er «svært viktig» for dem i et presidentvalg. Av 12 temaer, der økonomi troner øverst, klorer klima seg så vidt foran abort på sisteplass.

– Krig mot kull

Selv om klimapolitikk så langt ikke har tatt stor plass, dukker saken iblant opp i enkelte glimt i valgkampen. Forrige uke holdt Donald Trump valgmøte i Pennsylvania, en viktig vippestat. Da sa han blant annet at Obama og Biden hadde drevet «åtte års ren krigføring» mot kull fra delstaten.

Trumps administrasjon har også nylig åpnet for mer oljeleting og -utvinning i nasjonalparker og arktiske strøk.

Trump trakk USA ut av Parisavtalen om klima, mens Biden sier at han igjen vil forplikte USA i henhold til avtalen.

Da Biden holdt sin avsluttende tale til Det demokratiske partiets landsmøte fremhevet han klimaendringene som en av fire historiske kriser som truer USA sammen med pandemien, økonomikollapsen og rasisme.