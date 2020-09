Vil bryte inngåtte avtaler og gir EU en frist på 37 dager

BRUSSEL (Aftenposten): Aldri har brexitforhandlingene vært nærmere avgrunnen. Og aldri har Boris Johnson vært tydeligere på at en «no deal» er drømmen og det britene går for.

Storbrtiannias statsminister Boris Johnson ser ut til å vinke farvel til EU for godt. Han gir EU en frist på 37 dager. Om de fortsatt ikke er i mål, vil britene forlate forhandlingsbordet og gå. Toby Melville/Reuters/ NTB scanpix

Det har vært det kanskje mest dramatiske døgnet så langt i den endeløse sagaen om brexit.

Dramaturgien og timingen er ikke tilfeldig. Tirsdag starter den 8. forhandlingsrunden mellom EU og Storbritannia om en fremtidig handelsavtale. I London.

Denne fordelen av «å spille på hjemmebane» har gitt Boris Johnson, den britiske regjeringen og britenes sjefforhandler en perfekt anledning til å ta regien på forhandlingsrunden.

Hvilket de har gjort til gagns.

Vi står overfor en mektig blomstringstid

– Det gir ingen mening å forsette forhandlingene om en frihandelsavtale om vi ikke blir enige innen 15. oktober. Etter den datoen bør vårt fokus være å sørge for å minimere skadevirkningene av en ikke-avtale, sa Boris Johnson i en uttalelse mandag morgen.

Boris Johnson beskrev Storbritannias fremtid utenfor EU i blomstrende vendinger. Toby Melville/ Reuters/ NTB scanpix

Dette er altså datoen for det viktige EU-toppmøtet i Brussel. Møtet alle tror vil være en «make eller break» for brexit.

– Storbritannia vil gå inn i en mektig blomstringstid selv om vi forlater EU uten en avtale, sa Johnson. Han mener britene ikke har noen ting å frykte. Snarere tvert om.

Samtidig la han til at en avtale fortsatt er mulig, men at det er helt uaktuelt for britene å kompromisse på rettigheter som rokker ved britenes suveritet og som vil gjøre Storbritannia til en vasallstat eller koloni i EU.

Blir det ingen avtale innen 15. oktober, vil britene forlate forhandlingsbordet. I stedet vil britene starte på nytt, under slagordet «A Global Britain.»

Hva i all verden er det som har skjedd?

Det som utløste jordskjelvet var en avsløring i Financial Times i helgen.

I artikkelen ble det hevdet at britene denne uken kommer til å legge frem ny lovgivning for det britiske parlamentet som dels overstyrer og dels underminerer skilsmisseavtalen britene og EU ble enige om i november i fjor.

Dette er en internasjonal juridisk bindene avtale.

Britene vil også oppheve den politisk betente protokollen om Nord-Irland -en protokoll som partene mente var helt avgjørende for å sikre åpne grenser mellom Irland og Nord-Irland og som ville sikre freden i Nord-Irland.

Britene ønsker å gjenåpne avtalen for å sikre at britiske regler for statsstøtte og tollavgifter skal gjelde.

Fakta Protokollen om Nord-Irland Som en del av skilsmisseavtalen i november 2019, ble EU og Storbritannia enige om en egen protokoll for Nord-Irland. Denne protokollen ble laget som en garanti var å sikre en fortsatt åpen grense mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland. Den skal også sikre integriteten til det indre marked. Det betyr at det vil bli nye handelshindringer og en ny teknisk grense i Irskesjøen -mellom fastland Storbritannia og Nord-Irland. Vis mer

Fakta Britenes vei ut av EU EU og Storbritannia ble før jul enige om en skilsmisseavtale. Den regulerer hvordan Storbritannia skal forlate EU. I siste sekund klarte Boris Johnson å endre den politiske erklæringen som fulgte avtalen, samt en protokoll om forholdet til Nord-Irland. Storbritannia er nå inne i denne overgangsperioden, som varer frem til desember 2020. Nå forhandler EU og Storbritannia om det fremtidige forholdet. Britene forlater EU først 31.12, men skal avtalen rekke å bli godkjent av samtlige 27 medlemsland, det britiske parlamentet og i EU-parlamentet, må den være i boks i senest i midten av oktober. Vis mer

Hva er politisk spill og hva er realiteter?

Brexit-forhandlingene har stått i stampe siden i sommer. Til tross for syv ukelange forhandlingsrunder, har partene knapt vært til å rikke.

Mens tiden er i ferd med å renne ut, er spørsmålet hvem som kommer til å «blunke først»- altså hvem er villige til gi seg og signalisere kompromissvilje.

Britene har ikke tenkt å «blunke først». Britene spiller høyt og håper EU-siden gir etter. Toby Melville/ Reuters/ NTB scanpix

Denne helgen var det definitivt ikke britene. Under streng korregrafi gikk brexit-politikere fra TV-studio til TV-studio for å fortelle at britene ikke kommer til å gi etter.

Dette er definitivt en del av et politisk spill for å holde støyen oppe.

Det overraskende med helgens omdreininger er at Boris Johnson har bundet seg selv på hender og føtter ved offentlig å flagge en definitiv sluttdato.

Hva er reaksjonene i Europa?

Reaksjonene fra EU-landene er sterke, men mange holder seg for munnen og sier de vil avstå fra å kommentere før de faktisk hører de nye signalene fra den britiske forhandlingsdelegasjonen, ledet av sjefforhandler David Frost.

Mange EU-land kan ikke begripe at britene spiller så høyt og risikerer hele sitt internasjonale renommé gjennom å bryte internasjonale avtaler.

En talsmann for EU-kommisjonen sier at skilsmisseavtalen og Nord-Irland protokollen er forpliktelser under internasjonal lov, det handler om tillit og det er en forutsetning for å kunne fortsette forhandlingene med britene.

Kan EUs sjefforhandler bli satt på sidelinjen for å redde en avtale?

Michel Barnier har ledet brexit-forhandlingene på EUs side i nesten tre år. Uten å komme i mål. Nå stiller flere EU-land spørsmål om det er den steile, men også høyt respekterte EU-forhandleren som er problemet.

Kan EUs sjefforhandler, Michel Barnier bli satt på sidelinjen for å redde en avtale? Olivier Matthys / AP/ NTB scanpix

Både Guardian og Daily Telegraph skrev før helgens at Barnier kan bli satt på sidelinjen i et aller siste forsøk på å få til en avtale med britene. Forhandlingene vil i stedet vil løftet opp på stats- og regjeringsnivå- ved at for eksempel Tyskland og Angela Merkel overtar forhandlingene.

Så hva må komme på plass i siste liten om britene skal snu?

Det er to områder som står igjen helt uløselige: Det ene er EUs krav om at Storbritannia må følge EUs standarder og regler for å få full tilgang til det indre marked, med null toll og kvoter.

Det andre er Storbritannias krav om at de selv vil bestemme hvem og hvor mye statsstøtte britiske selskaper skal få. Og det er britenes krav om å begrense EU-landenes muligheter til å fiske i britisk farvann.

Så hva skjer om britene bryter forhandlingene?

Boris Johnson forteller den enkle historien: Britene ønsker en enkel frihandelsavtale – lik den Australia har.

Britisk næringsliv derimot, mener det er helt galimatias å forlate EU uten en avtale. De frykter stengte grenser, varemangel, enorme køer for å fortolle varer, for bare å nevne noen problemer.

