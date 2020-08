Minst seks døde i orkanen Laura

Minst seks personer omkom da orkanen Laura feide inn over Louisiana i USA, og delstatens guvernør venter at redningsmannskaper finner flere ofre.

NTB

28. aug. 2020 05:42 Sist oppdatert nå nettopp

Laura er ifølge USAs nasjonale orkansenter en av de kraftigste orkanene som har rammet regionen.

Guvernøren John Bel Edwards i Louisiana sier at skadeomfanget er mindre enn de først hadde fryktet.

– Vi har mye å være takknemlig for. Det er nå klart at vi ikke har lidd de katastrofiske skadene som vi først anslo, bekrefter Edwards, før han påpeker at flere tusen mennesker i staten har fått livene snudd på hode som følge av store materielle skader etter uværet.

Denne butikken ble rammet av stormen i Lake Charles i Louisiana. Gerald Herbert / AP

Den ekstremt kraftige uværet var en orkan i kategori 4 da det traff land. Senere ble orkanen nedjustert til kategori 1. Myndighetene og innbyggere jobber med å få oversikt over skadeomfanget som følge av uværet.

Ifølge guvernør Edwards har fire av de seks dødsfallene skjedd på grunn av trær som har blåst over ende. En mann døde av karbonmonoksidforgiftning på grunn av en defekt generator, mens en annen mann druknet da båten hans sank, ifølge helsemyndighetene.

– Jeg er bekymret for at vi kommer til å finne flere døde når vi gjør flere søk. Jeg håper ikke det, og jeg ber om at vi ikke gjør det, sier Edwards.

Over 540.000 strømkunder mistet strømmen i Texas og Louisiana, opplyser strømselskapet Entergy, og vannforsyningen i området er også delvis ødelagt.

– Vi har en stor jobb å gjøre, sa Edwards.

Han sier at innbyggere som bor nær brannen ved en kjemisk fabrikk nær Lake Charles, om å holde seg hjemme.

Satelittbilder av orkanen Laura på vei over Mexicogulfen. NOAA / NTB scanpix

