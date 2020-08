Postvesenet i USA utsetter utskjelte kutt til etter valget

USAs postsjef har i møte med massivt press besluttet å vente med kostnadskutt som ifølge kritikere medfører store forsinkelser i posten og kan forstyrre valget.

USAs nye postdirektør, Louis DeJoy, til venstre, blir eskortert til kontoret til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, i Washington. I et søksmål anlagt mandag anklages DeJoy for å være i gang med å svekke landets postvesten. Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB

18. aug. 2020 20:20 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 20 delstater har varslet søksmål mot postvesenet USPS med krav om at driftsendringene stanses. De vil sikre at velgerne er trygt i stand til å stemme via posten hvis de som følge av koronapandemien vil unngå å gå i valglokalene under presidentvalget.

Postvesenet har selv advart om at millioner av poststemmer kunne komme til å bli levert for sent til å bli telt i valget i november.

USPS-sjef Louis DeJoy sier tirsdag at han kommer til opprettholde åpningstidene ved postkontorene, samt stanse fjerningen av postkasser og sorteringsmaskiner. Overtidsbetaling vil «fortsatt vil bli godkjent etter behov».

Politisk storm

Posten har vært i en politisk storm de siste dagene etter at president Donald Trump sa at han var imot å øke bevilgningene til den pengelense tjenesten. USPS ventes å måtte håndtere et stort antall poststemmer i valget i november på grunn av pandemien.

Demokratene og andre kritikere har anklaget DeJoy for å ha iverksatt de omfattende organisatoriske og driftsmessige endringene for å forsinke postleveransene og dermed forhindre bruken av poststemmer.

DeJoy sier tirsdag at det er noen operasjonelle initiativer som «har blitt fremhevet som bekymringsfulle idet nasjonen forbereder seg på å holde valg midt i en ødeleggende pandemi»

– For å forhindre at det i det hele tatt kan fremstå som noen innvirkning på valgpost, innstiller jeg disse initiativene til etter at valget er fullført, sier DeJoy.

Forsinkelser

DeJoy, en alliert av Trump, tok over som postsjef i juni. Siden har postkasser for levering og sorteringsmaskiner blitt fjernet, og det er innført stans i overtidsbetaling. Kritikere og fagforeningsrepresentanter mener dette alt har forsinket leveransene over hele landet.

Endringene og presidentens uttalelser har ført til påstander fra opposisjonen om at Det hvite hus forsøker å undergrave valget ved å hindre folk i å stemme.

Anklager om forsøk på juks

Demokratene som kontrollerer Representantenes hus, har kalt de folkevalgte tilbake som følge av saken. DeJoy skal etter planen vitne i komitéhøringer i Huset og Senatet henholdsvis fredag og mandag.

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har anklaget Trump for å prøve å jukse i høstens presidentvalg.

– Presidenten har eksplisitt gitt uttrykk for sitt ønske om å manipulere postvesenet for å frata de stemmeberettigede mulighet til å avgi stemme, het det i en uttalelse søndag fra Pelosi og andre sentrale demokrater i Kongressen.