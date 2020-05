Masseflukt til tross for FN-bønn om våpenhvile

– Dette skader ikke bare de menneskene som er tvunget på flukt, men det undergraver også vår felles innsats for å nedkjempe viruset, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

23. mars ba FNs generalsekretær António Guterres om global våpenhvile for å bekjempe koronapandemien, men til ingen nytte.

En fersk rapport fra Flyktninghjelpen viser at 661.000 mennesker i 19 land siden er drevet på flukt av krig og konflikt.

Bomberegn

Konflikten mellom regjeringshæren og væpnede grupper i Kongo har drevet hele 480.000 mennesker på flukt de siste to månedene, uten at verdens medier har viet dette stor oppmerksomhet.

Også i Jemen fortsetter kamphandlingene, til tross for løfter fra Saudi-Arabia som i fem år har gjennomført over 21.000 flyangrep og latt bombene regne over landet.

Sør i Jemen har separatister, støttet av De forente arabiske emirater, fortsatt sin krigføring, og 24.000 mennesker er de siste to månedene drevet på flukt.

Fra før lever rundt 4 millioner mennesker på flukt i Jemen, der det anslås at over 100.000 mennesker er drept i krigshandlinger og utallige andre har bukket under av sult og sykdom siden 2015.

Sandkasse

Kamphandlingene har også fortsatt i land som Syria, Afghanistan, Myanmar, Tsjad, Niger og Somalia, til tross for FN-sjefens bønn om våpenhvile og felles innsats mot koronaviruset.

Over 10.000 mennesker er drevet på flukt i hvert av disse landene de siste to månedene, og de har sluttet seg til millioner av andre internflyktninger, går det fram av Flyktninghjelpens rapport.

– Mens folk blir tvunget på flukt og drept, så sitter mektige medlemmer i FNs sikkerhetsråd og krangler som om de var småbarn i en sandkasse, sier Egeland.

Handlingslammet

– Verdens ledere må vise at de kan ta ansvar i en ekstraordinær situasjon. De må stå sammen for å kunne overtale krigende parter til å stanse volden, slik at alle folkegrupper over hele verden kan stå sammen i kampen mot pandemien som rammer oss alle, sier han.

Flyktninghjelpen anklager land som USA og Kina for å ta med seg egne uenigheter inn i Sikkerhetsrådet, noe som gjør det svært vanskelig å oppnå enighet om resolusjoner om våpenhvile og sanksjoner.

– Dette er ikke tidspunktet for å drive politikk som minner mest om en barnehage, sier Egeland.