Iraks ekspresident Talabani er død

Talabani døde tirsdag på et sykehus i Berlin. Han har slitt med hjertet og har de siste årene vært innlagt i flere perioder etter at han ble rammet av slag i 2012.

Da Talabani ble president i 2005, hadde han allerede satt sitt merke på Iraks historie gjennom flere tiår, som revolusjonskriger, diplomat og forhandlingsleder.

Talabani ledet en av Iraks viktigste kurdiske fraksjoner, Kurdistans patriotiske union (PUK). Etter USAs invasjon og Saddam Husseins fall i 2003 ble han president.

Mekler

Den tidligere krigsherren vil av mange bli husket de senere år som en forsonende statsmann som hadde en egen evne til å bygge bru mellom irakiske sjiaer, sunnier og kurdere.

Den seremonielle rollen som president brukte han nemlig til å mekle fram avtaler mellom rivaliserende politiske grupper i det stadig mer splittede landet.

Kevin Frayer / Pool / AP / NTB scanpix

I de kurdiske delene av Nord-Irak ble han av mange bare omtalt som «mam» – onkel. Talabani kom fra en innflytelsesrik familie og snakket flere språk flytende, deriblant arabisk, engelsk, kurdisk og persisk. Etter å ha fullført jusstudier i 1959, sluttet han seg til den kurdiske peshmerga-hæren og opprøret mot Bagdad-regjeringen.

Da det kurdiske opprøret for uavhengighet ble knust i 1975, nektet Talabani å gi seg. Han brøt dermed med det dominerende Kurdistans demokratiske parti (KDP) og dannet rivalen PUK, som han ledet fram til sin død.

Det ble starten på en langvarig maktkamp i Nord-Irak, og den blodige rivaliseringen mellom Talabani og Barzani toppet seg i borgerkrig på 1990-tallet.

Iran-venn

Under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet tok PUK Teherans side i et forsøk på å presse Saddam. Partiet har i dag fortsatt tette bånd til Iran, mens KDP, som med Mahmoud Barzani i spissen styrer den kurdiske regionen i dag, står Tyrkia nær.

Hadi Mizban, File / AP / NTB scanpix

Talabani var på sykehus i Tyskland under den omstridte folkeavstemningen i september, da et flertall trosset Bagdads vilje og stemte for uavhengighet for Kurdistan. På tross av den vedvarende maktkampen mellom KDP og deltok Talabanis kone, Hero, på valgkamparrangementer sammen med regionspresident Barzani.